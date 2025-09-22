قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
أنجلينا جولي : صرت لا أعرف أمريكا
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعكس قدرة الدولة على النمو

أميرة خلف

 ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي، مؤكدة أنها بمثابة شهادة دولية على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو في مسارات أكثر إنتاجية.


وأكدت" الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن هذا التقدم يعكس نجاح خطط الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية، والانتقال من الاعتماد على القطاعات التقليدية إلى القطاعات الأعلى قيمة مضافة كالصناعات التحويلية والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة.


وشددت عضو النواب على أن الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والوصول إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

تجدر الاشارة إلى أن أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقدم مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي لتحتل المرتبة الخامسة بين 145 دولة، يعكس الإمكانيات القوية والمتنوعة للاقتصاد المصري وقدرته على تنويع الصادرات والإعلاء من قيمتها المضافة.

وأوضحت أن مصر تُعد من بين الدول متوسطة الدخل المتقدمة في مؤشر التعقيد الأخضر، بما يبرز الفرص الكبيرة المتاحة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والسوق المحلي الكبير، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وكون مصر مركزًا للطاقة الخضراء.   

لجنة الخطة والموازنة رانيا المشاط وزيرة التخطيط الاقتصاد الوطني

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

