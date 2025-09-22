إسنا وأرمنت تحتفلان بعيد الشهداء الثلاثة الفلاحين.. ورسامة كاهن جديد بالشيخ زايد

احتفل شعب إسنا وأرمنت بعيد استشهاد الثلاثة فلاحين سورس وأنطوكيون ومشهوري، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ١١ توت، بكنيسة الشهداء في مدينة إسنا، حيث صلى صاحبا النيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لقنا صلوات عشية العيد ثم تسبحة نصف الليل، وخلالها طيَّبا رفات الشهداء، واختتمت الصلوات بالقداس الإلهي، وشارك نيافتهما الصلوات عدد من الآباء الكهنة، وسط حضور شعبي كثيف.

جدير بالذكر، توجد كنيسة الثلاثة الشهداء الفلاحين بوسط مدينة إسنا وهو المكان الذي استشهدوا فيه، كما يوجد الحجر الذي تم قطع رقابهم عليه.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل المعترف بمدينة الشيخ زايد، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته صلوات سيامة الشماس إسحق شحات كاهنًا على الكنيسة ذاتها باسم القس مارتيروس.

وشارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والإيبارشيات المجاورة، وخورس الشمامسة، وعدد من الشعب.