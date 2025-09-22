قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

شهيد العمل.. تفاصيل مصرع عامل بشركة مياه أسوان

محمد عبد الفتاح

فى كل يوم نشهد قصص إنسانية فى قطاعات العمل المختلفة لشخصيات مصرية ، تستحق الإشادة والتقدير والثناء ، لحبهم وإخلاصهم فى عملهم ، وهو ما ينعكس فى أداؤهم لواجبهم الوطنى بكل تفانى وجدية .

شهدت أسوان أمس وفاة شهيد العمل نوبى أحمد يوسف ، والذى وافته المنية نتيجة تعرضه لصعق كهربائى خلال تأدية عمله بإصلاح كسر في ماسورة بقطر 2 بوصة .

وتوافد العشرات من أهالي ومعارف وأصدقاء وزملاء العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى على مشرحة أسوان العمومية ، لإستلام جثمان الفقيد ، وتشييعه إلى مثواه الأخير.

شهيد العمل

وقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبى أحمد يوسف ، ولزملاءه بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والذى وافته المنية اليوم أثناء أداؤه لعمله ضمن فرقة الصيانة الفنية التابعة للشركة ، بعد الإبلاغ عن وجود كسر فى الماسورة المغذية لأحد العمارات السكنية بمنطقة كيما حيث كان يقوم العامل بإصلاح الكسر فى الماسورة بقطر 2 بوصة ، ففوجئ زملاؤه بتعرضه لصعق كهربائى مما أدى إلى وافته فى الحال .

وقرر محافظ أسوان إحالة الواقعة للتحقيق بالنيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، موجهاً إلى تكريم أسرة الفقيد فى أول إجتماع للمجلس التنفيذى ، مع صرف مكافأة مالية عاجلة من المحافظة لأسرته تقديراً لجهوده فى أداء عمله على أكمل وجه ممكن بتفانى وإخلاص ، بالإضافة إلى إعانة الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

