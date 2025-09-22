شهيد العمل.. تفاصيل مصرع عامل بشركة مياه أسوان

فى كل يوم نشهد قصص إنسانية فى قطاعات العمل المختلفة لشخصيات مصرية ، تستحق الإشادة والتقدير والثناء ، لحبهم وإخلاصهم فى عملهم ، وهو ما ينعكس فى أداؤهم لواجبهم الوطنى بكل تفانى وجدية .

شهدت أسوان أمس وفاة شهيد العمل نوبى أحمد يوسف ، والذى وافته المنية نتيجة تعرضه لصعق كهربائى خلال تأدية عمله بإصلاح كسر في ماسورة بقطر 2 بوصة .

وتوافد العشرات من أهالي ومعارف وأصدقاء وزملاء العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى على مشرحة أسوان العمومية ، لإستلام جثمان الفقيد ، وتشييعه إلى مثواه الأخير.

شهيد العمل

وقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبى أحمد يوسف ، ولزملاءه بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والذى وافته المنية اليوم أثناء أداؤه لعمله ضمن فرقة الصيانة الفنية التابعة للشركة ، بعد الإبلاغ عن وجود كسر فى الماسورة المغذية لأحد العمارات السكنية بمنطقة كيما حيث كان يقوم العامل بإصلاح الكسر فى الماسورة بقطر 2 بوصة ، ففوجئ زملاؤه بتعرضه لصعق كهربائى مما أدى إلى وافته فى الحال .

وقرر محافظ أسوان إحالة الواقعة للتحقيق بالنيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، موجهاً إلى تكريم أسرة الفقيد فى أول إجتماع للمجلس التنفيذى ، مع صرف مكافأة مالية عاجلة من المحافظة لأسرته تقديراً لجهوده فى أداء عمله على أكمل وجه ممكن بتفانى وإخلاص ، بالإضافة إلى إعانة الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية .