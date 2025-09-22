خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية

أعلنت وزارة الصحة بغزة، خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، حسب قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال يتعمد بشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة.

وأضاف وزارة الصحة بغزة: المرضى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس".

وفي وقت سابق، انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ووصفه بأنه مسار خاطئ تماما، و ذلك قبل مغادرته إلى نيويورك اليوم الاثنين من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا إلى بدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين. وقال فاديفول: "بالنسبة لألمانيا، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية يأتي على الأحرى في نهاية العملية... لكن هذه العملية يجب أن تبدأ الآن".



وأكد أن هدف بلاده "إقامة دولة فلسطينية، ودعم حل الدولتين" ومهما بدا حل الدولتين القائم على التفاوض بعيدا في الوقت الحالي، فهو السبيل الذي يُمكِّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام وأمن وكرامة".