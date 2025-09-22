قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية

هاني حسين

أعلنت وزارة الصحة بغزة، خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، حسب قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال يتعمد بشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة.

وأضاف وزارة الصحة بغزة: المرضى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس".

وفي وقت سابق، انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ووصفه بأنه مسار خاطئ تماما، و ذلك قبل مغادرته إلى نيويورك اليوم الاثنين من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا إلى بدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين. وقال فاديفول: "بالنسبة لألمانيا، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية يأتي على الأحرى في نهاية العملية... لكن هذه العملية يجب أن تبدأ الآن".


 وأكد أن هدف بلاده "إقامة دولة فلسطينية، ودعم حل الدولتين" ومهما بدا حل الدولتين القائم على التفاوض بعيدا في الوقت الحالي، فهو السبيل الذي يُمكِّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام وأمن وكرامة".

