خالد حنفي: العالم العربي يثمّن مواقف أيرلندا السياسية تجاه قضاياهم ورفض الإبادة في غزة

أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خلال جلسة النقاش "فرص جديدة في العالم العربي" ضمن فعاليات قمة الأعمال العربية – الأيرلندية 2025 التي عُقدت في العاصمة دبلن، وبحضور وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية نيمه سميث (Niamh Smith)، ووزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال نيل ريتشموند (Neale Richmond)، إلى جانب السفراء العرب المعتمدين لدى أيرلندا، وسفراء أيرلندا في الدول العربية.

كما حضر كبار المسؤولين وصناع القرار، فضلًا عن نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، أن "المنطقة العربية تشهد انتعاشًا اقتصاديًا قويًا وتنويعًا اقتصاديًا ملحوظًا، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية جادة وتحسن مناخ الاستثمار".

وأوضح حنفي، أن العالم العربي يضم أكثر من 450 مليون نسمة، وأكثر من 60% منهم دون سن الثلاثين، ما يشكل قاعدة استهلاكية شابة، رقمية، وثرية تُحفّز النمو في مجموعة واسعة من القطاعات، من البناء والهندسة إلى التكنولوجيا المالية والتعليم والتكنولوجيا الزراعية.

وأشار إلى أن الموقف السياسي لأيرلندا، وخاصةً دعمها للقضايا العربية ورفضها للإبادة في غزة، يرسخ الثقة ويُهيئ بيئة مواتية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري. وقال: "نثمّن كعرب موقف أيرلندا السياسي، ونرى أنه ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال، ويخلق أساسًا صلبًا لشراكات استراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين".

كما أبرز امين عام الاتحاد أن الاستثمارات العربية في البنية التحتية والابتكار، جنبًا إلى جنب مع خبرة أيرلندا في قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، تفتح آفاقًا واعدة للتعاون المثمر. وأضاف: "نجاح الشراكات في الأسواق العربية يتطلب استراتيجيات طويلة المدى، واليوم نشهد بناء مستقبل اقتصادي جديد قائم على شراكات متوازنة مع شركائنا في أيرلندا".

وعلى هامش الزيارة، شارك الأمين العام في اجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية – الأيرلندية، حيث نوقش واقع العلاقات العربية – الأيرلندية وسبل تطويرها مستقبلًا في مختلف القطاعات الواعدة.