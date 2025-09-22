قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة
انقلاب ميكروباص وإصابة 5 ركاب أعلى الأوسطي
مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة
مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار اليوم ارتفاع في البنوك مقابل الجنيه المصري تراجع مع أول تعاملات اليوم  الاثنين 22 سبتمبر 2025 .

سعر الدولار في مصر يوم الإثنين

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات)  لنحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع. 

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك نكست نحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 48.23 جنيه للشراء و 48.33 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ميد بنك نحو 48.20 جنيه للشراء و 48.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنوك (التنمية الصناعية،  العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.19 جنيه للشراء و 48.29 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك (  العقاري المصري العربي، قطر الوطني، التعمير والإسكان،  المصرف المتحد، قناة السويس،  أبوظبي الأول، إتش إس بي سي HSBC، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB، الأهلي المتحد،أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول، البركة  ) نحو 48.18 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني، نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

حالة الطقس

أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء

جانب من الاحتفال

وزير الأوقاف يشهد احتفال نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف

حكم قبول الهدية من شخص ماله حرام

هل يجوز قبول الهدية من شخص ماله حرام؟..الإفتاء تجيب

أذكار الصباح كاملة مكتوبة

أذكار الصباح كاملة مكتوبة.. رددها الآن واغتنم فضلها

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

