سعر الدولار اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025

شهد سعر الدولار اليوم ارتفاع في البنوك مقابل الجنيه المصري تراجع مع أول تعاملات اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 .

سعر الدولار في مصر يوم الإثنين

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك نكست نحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 48.23 جنيه للشراء و 48.33 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ميد بنك نحو 48.20 جنيه للشراء و 48.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.19 جنيه للشراء و 48.29 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك ( العقاري المصري العربي، قطر الوطني، التعمير والإسكان، المصرف المتحد، قناة السويس، أبوظبي الأول، إتش إس بي سي HSBC، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB، الأهلي المتحد،أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول، البركة ) نحو 48.18 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني، نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.