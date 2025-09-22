هنقوله مع السلامة.. محمد يوسف يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن مصير إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، وموقف النادي من رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق.

وقال محمد يوسفـ، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «ملف إمام عاشور، مفيش أي جديد، احنا واخدين قرار إن الأهلي يحترم كل لاعبيه وكل تعاقداته، وهو الأدرى باتخاذ أي قرار بشأن تجديد أو تعديل عقد أي لاعب».

وبسؤاله هل وصل لامام عاشور عروض في الفترة الأخيرة، أجاب: «لم تصل أي عروض رسمية لإمام عاشور، كان هناك عرض بعد عودتنا من كأس العالم للأندية ولكن مكنش قوي».

وتابع: «احنا شاريين جميع اللاعبين وحريصين على الحفاظ على جميع اللاعبين، لكن لو في لاعب عنده رغبة غير كده عنده ميكملش هيبقى في موقف تاني خالص، النادي الأهلي أكيد هيقوله مع السلامة، لكن مع حفظ حقوق النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي عنده تعاقدات يبحترمها، واللاعب أيضا لازم يحافظ على الشروط في العقود».

وأتم: «لو لاعب معندوش رغبة أنه يتواجد أكيد النادي الأهلي هيحافظ على حقوقه فيه، ويعرضه بالشكل اللي يليق بينا والأسعار والأرقام اللي تحفظ حقوقنا».





