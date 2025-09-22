برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الأهم لحقوق وحريات وضمانات المواطن

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بفحص قانون الإجراءات الجنائية ودراسته بعمق، ورؤيته أنه ما زال بحاجة إلى مزيد من الضمانات، هو أمر يستحق كل التقدير.

وقال إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن القيادة السياسية لديها حرص على ترسيخ ضمانات حقوق وحريات المواطن المصري، وهو ما ظهر في إعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى البرلمان.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذا القانون هو الأهم على الإطلاق فيما يخص حقوق وحريات وضمانات المواطن، مؤكدا أن استخدام الرئيس لحقه في الاعتراض على القوانين هو أمر نادر الحدوث، ويؤكد الأهمية البالغة التي يوليها الرئيس لهذا القانون.