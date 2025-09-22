قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
توك شو

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الأهم لحقوق وحريات وضمانات المواطن

قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية
محمود محسن

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بفحص قانون الإجراءات الجنائية ودراسته بعمق، ورؤيته أنه ما زال بحاجة إلى مزيد من الضمانات، هو أمر يستحق كل التقدير.

وقال إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن القيادة السياسية لديها حرص على ترسيخ ضمانات حقوق وحريات المواطن المصري، وهو ما ظهر في إعتراض  الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى البرلمان.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذا القانون هو الأهم على الإطلاق فيما يخص حقوق وحريات وضمانات المواطن، مؤكدا أن استخدام الرئيس لحقه في الاعتراض على القوانين هو أمر نادر الحدوث، ويؤكد الأهمية البالغة التي يوليها الرئيس لهذا القانون. 

