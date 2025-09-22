قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
فن وثقافة

الليلة.. حكايات الكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ بـ"واحد من الناس"

واحد من الناس
واحد من الناس
أحمد البهى

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، في التاسعة والنصف مساء، الليلة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان محمد إسماعيل عبد الحافظ نجل المخرج الكبير "إسماعيل عبد الحافظ " ، والإذاعية نسرين عكاشة ، ابنةً الكاتب والمبدع أسامة أنور عكاشة " .

وتتناول الحلقة الحديث عن رموز الدراما المصرية والعربية "أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ"، والذين أثروا الشاشة بأهم وأفضل الأعمال الفنية وتركوا ميراثًا فنيًا ضخمًا ، وساهما في الارتقاء بالدراما المصرية والعربية."

وكيف كانت هناك تواصل مشترك بينهما وهما من أبناء محافظة كفر الشيخ وتشاركا بمراحل التعليم المختلفة."، " والبداية في عالم الفن والانطلاقة الكبرى من خلال مسلسل 'الشهد والدموع' والذي حقق نجاح كبير عند عرضه ومازال عند عند اعادة إذاعته "

وعن مسلسل "ليالي الحلمية"، يتحدثان عن كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن الثنائي "عكاشة وعبد الحافظ":"لماذا لم يعرض الجزء الأول في رمضان وما الملاحظات الرقابية عليه؟" "كيف كان أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ يصران على أن أجرهما لا يقل عن أجر بطل العمل؟"

"وأيضًا الورق الذي يكتبه أسامة أنور عكاشة لا أحد يغيره أو يعدل به ولا حتى المخرج." ، "وكان هذا اتفاق بينهما."

ويفجرا مفاجأة بأن بطلا مسلسل "ليالي الحلمية" "يحيى الفخراني وصلاح السعدني" لم يكونا مرشحين لبطولة العمل ، "بل كان محمود ياسين وسعيد صالح هما المرشحين لبطولة 'ليالي الحلمية'." "وفي مسلسل 'ليالي الحلمية' تم اكتشاف الوجه الجديد محمد إسماعيل عبد الحافظ."

"وكيف كانت البداية وعلاقته بالمخرج 'والده' ودور المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة وعلاقته به؟"وعن مسلسل "أرابيسك" والذي كان مرشحا لبطولته النجم عادل إمام:"ورفض عكاشة وقتها أي تعديلات على السيناريو ليسند الدور إلى صلاح السعدني.""وما هي أسباب غضب سهير المرشدي ودلال عبد العزيز من أسامة أنور عكاشة؟"

"وكيف كانا عكاشة وعبد الحافظ له رؤيتهما 'وما عندهمش نجم خالص' والكل يبدع داخل العمل من خلال رؤيتهم."، "وعن الجانب الإنساني، يتحدثان عن علاقتهما داخل المنزل والتعامل داخل الأسرة ومدى تأثيرهما في تربية الأبناء."

"وفي الختام، يتحدثان عن المرض والوفاة لنجمي الدراما المصري وكواليس تذاع لأول مرة عن أصعب اللحظات."يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء، الليلة، على شاشة" الحياة".
 

