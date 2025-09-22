قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

خطوات سهلة لحماية زجاج السيارة من التلف؟

إبراهيم القادري

زجاج السيارة من أهم أجزاء السيارة التي يجب حمايتها، وبالتالي يجب استخدم أغطية واقية أو أفلام حماية شفافة مقاومة للخدش ، والابتعاد عن ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة وعن القيادة السريعة في الطرق الرملية .

ويجب الحافظ على نظافة الزجاج من خلال مسحه بمناشف ناعمة، وتأكد من جودة مساحات الزجاج، وقم بالصيانة الدورية لاكتشاف التلف مبكرًا، وتجنب غسل الزجاج بالماء البارد وهو ساخن .

استخدم أغطية واقية

استخدم غطاء للزجاج الأمامي عند ترك السيارة في أماكن معرضة للحجارة والرمال، مثل مواقع البناء أو الطرق الحصوية.

ركب أفلام حماية

قم بتركيب أفلام حماية شفافة مقاومة للخدوش أو طبقات تظليل تحمي الزجاج من العوامل الخارجية .

انتبه لدرجة الحرارة

تجنب غسل السيارة بالماء البارد عندما يكون الزجاج ساخنا، لان التغير المفاجئ في الحرارة يؤدي إلى تلف الزجاج.

تجنب القيادة السريعة

تجنب القيادة بسرعات عالية في المناطق الرملية أو أثناء العواصف للحد من احتمالية حدوث خدوش وترميل للزجاج.

الحفاظ على إطارات السيارة

تأكد من أن ضغط الهواء في إطارات السيارة مناسب، لأن الضغط الخاطئ يؤدي إلى ارتداد الحصى باتجاه الزجاج.

اغسل الزجاج بانتظام

نظف الزجاج بانتظام باستخدام مناشف ناعمة لإزالة الرمال والغبار الذي قد يسبب الخدوش.

تفقد المساحات الخاصة بالزجاج

يجب استخدم مساحات زجاج ذات جودة عالية وتأكد من أنها جديدة لمنع حدوث خدوش أثناء تشغيلها.

الصيانة الدورية

التزم بفحوصات منتظمة لزجاج سيارتك لتكتشف عن أي خدوش أو تلف في مراحله المبكرة قبل أن تتفاقم. 

