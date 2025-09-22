21 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين

قامت السلطات المحلية في عدة بلديات فرنسية برفع العلم الفلسطيني، اليوم /الاثنين/ على واجهة بنايات البلديات في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا مساء اليوم للاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

فقد رفعت 21 بلدية في فرنسا العلم الفلسطيني اليوم على واجهة بناياتها، حسبما أحصت وزارة الداخلية الفرنسية التي كانت قد حظرت رسميا على البلديات رفع الأعلام الفلسطينية، وطلبت من رؤساء البلديات معارضتها، حفاظً على مبدأ حياد الخدمة العامة وعدم التدخل في السياسة الخارجية الفرنسية.

ومن ضمن هذه البلديات بلدية "سان-دوني" فقد قامت السلطات المحلية اليوم برفع العلم الفلسطيني على واجهة مبنى البلدية كخطوة رمزية لدعم قرار فرنسا بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين مساء اليوم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ويُزيّن العلم الفلسطيني واجهة مبنى البلدية التي تقع شمال شرق باريس، بجانب العلم الفرنسي وعلم الاتحاد الأوروبي، وذلك تعبيرا عن تضامن البلدية مع الشعب الفلسطيني وتأييدًا لقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، حسبما أوضح رئيس البلدية الاشتراكي ماتيو هانوتان.

وقد استجاب رئيس البلدية لدعوة زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، إلى رفع العلم الفلسطيني على البلديات الفرنسية اليوم كخطوة رمزية في اليوم الذي يعلن فيه الرئيس الفرنسي الاعتراف رسميا بفلسطين أمام الأمم المتحدة.

وقال السكرتير الأول للحزب الاشتراكي في منشور على منصة (إكس)"في 22 سبتمبر، عندما تعترف فرنسا أخيرا بالدولة الفلسطينية، لنجعل علم فلسطين يرفرف فوق بلدياتنا".

كما قامت السلطات في بلدية "نانت" غربي فرنسا برفع العلم الفلسطيني على واجهة مبنى البلدية وقالت رئيسة بلدية نانت الاشتراكية جوهانا رولان: "سيعلن رئيس الجمهورية هذا المساء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وتدعم "نانت" هذا القرار التاريخي للجمهورية الفرنسية برفع العلم الفلسطيني في هذا اليوم".

وتخطط بلديات أخرى لرفع العلم الفلسطيني على واجهة بنايات البلديات في وقت لاحق من ذلك المساء.

وخلال المؤتمر المرتقب مساء اليوم حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين" برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، سيعلن الرئيس الفرنسي عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، ليتبعه بعد ذلك، الدول التي أعلنت أيضا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

