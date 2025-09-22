لاعب برشلونة يغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع بسبب إصابة عضلية

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين أن لاعبه فيرمين لوبيز، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، سيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في عضلات الساق خلال فوز برشلونة 3-0 على خيتافي في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الماضي.

وتعرض الدولي الإسباني، البالغ من العمر 22 عامًا، وسجل هدفين في فوز برشلونة 6-0 على فالنسيا هذا الشهر، للإصابة في وقت متأخر من مباراة الأحد بعد دخوله بديلًا في الشوط الثاني.

ونشر برشلونة على موقعه الرسمي: "يعاني اللاعب فيرمين لوبيز من إصابة في عضلة الحرقفة القطنية في ساقه اليسرى.. سيغيب عن الملاعب لحوالي ثلاثة أسابيع".

ويتأخر برشلونة، حامل اللقب، الذي سيحل ضيفًا على أوفييدو يوم الخميس، عن ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.