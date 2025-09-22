القائم بأعمال وزير البيئة: تطوير ورفع كفاءة 12 محطة لرصد جودة الهواء بالقاهرة الكبرى

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق خطة طموحة لتطوير وتحديث شبكة رصد جودة الهواء المحيط التابعة لجهاز شئون البيئة، وذلك في إطار مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي، موضحة أن هذا التطوير يأتى فى إطار تعزيز قدرات الشبكة على رصد بعض الملوثات المناخية قصيرة الأجل والغازات الدفيئة، والتي تعد من أخطر التحديات البيئية في العصر الحديث، وقد تم تنفيذ اعمال التطوير بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصيين منها معهد قبرص، إلى جانب استشاريين محليين.



وأكدت الدكتورة منال عوض أن تحديث شبكة الرصد يعد خطوة نوعية نحو تعزيز القدرات البيئية المصرية، ويمثل خطوة رائدة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في رصد التلوث والتغير المناخي، كما أن هذا التطوير يضع أساسًا علميًا متينًا لرسم السياسات البيئية المستقبلية ويدعم جهود مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اتفاقيات المناخ، كما سيسهم في تحسين جودة الهواء وحماية صحة المواطنين ، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر مع الالتزام باعداد تقارير دورية لضمان الجودة والشفافية.



وأضافت عوض أن تحديث الشبكة تضمن إضافة إمكانيات متطورة لرصد الملوثات المناخية قصيرة الأجل مثل الكربون الأسود، إلى جانب الغازات الدفيئة الرئيسية مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان ، وغيرها من رصد لعناصر التلوث المختلفة، من خلال تزويد الشبكة بأجهزة متقدمة لقياس هذه الملوثات، لتصبح أكثر كفاءة في تحديد مصادر التلوث واتخاذ الإجراءات الوقائية ، حيث تم تركيب هذه الأجهزة في عدد 12 محطة موزعة على نطاق القاهرة الكبرى، بدءًا من شمالها عند حدود الدلتا في قها، وصولاً إلى جنوبها في منطقة حلوان.



كما تضمنت هذه المحطات، إنشاء محطتين جديدتين لأول مرة ضمن أنشطة المشروع، مما يعكس التوسع الكبير في قدرات الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء ، حيث تقوم الشبكة الحالية برصد الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترو2,5ميكروميتر( PM10 ،PM2.5) ، وسيتضمن التطوير إدخال أجهزة أكثر دقة لهذه القياسات، بالإضافة إلى رصد الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 1 ميكروميتر PM1) لأول مرة، وهي جسيمات فائقة الدقة ذات تأثير كبير على الصحة والمناخ، كما سيتم إعادة توزيع الأجهزة المستخدمة حالياً لتوسيع التغطية الوطنية.



وأكدت عوض أنه بهذا التحديث ستتحول محطة قها إلى موقع مرجعي متكامل يجمع بين رصد جميع أنواع الملوثات التقليدية والمناخية بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان بدقة عالية، وسيمكن ذلك من رصد حالات التلوث الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية في الدلتا وتحليلها علميًا لتحديد مصادرها واتجاهاتها قبل وصولها إلى القاهرة.



جدير بالذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لجهاز شئون البيئة، يبلغ عددها 121 محطة رصد موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية ،وتعتبر أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات والمعلومات عن نوعية الهواء وتحليلها وإعطاء صورة واضحة عن جودة الهواء فى الأماكن المختارة ، لتقييم معدلات التلوث ومقارنتها بالحدود المسموح بها محلياً ، كما تعد المرجع الأساسى لإعداد المؤشرات البيئية لنوعية الهواء.