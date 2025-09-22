مروان خوري وفايا يونان يحييان حفل غنائي في دبي.. 1 أكتوبر

يستعد الفنان مروان خوري، لإحياء حفل غنائي مع الفنانة فايا يونان، على مسرح دبي أوبرا في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 1 أكتوبر المقبل.

بوستر حفل مروان خوري وفايا يونان

أعمال مروان خوري

قال الفنان مروان خوري إنه ينتظر الكثير من الأعمال الغنائية التى تطرح على مدار العام.

وأضاف مروان خوري فى تصريحات ل"عرب وود"، أنه انتهى من تلحين وتأليف كلمات ٣ أغاني جديدة الفنانة إليسا ، بعد أغنية “كله وهم” ، ومن المنتظر أن يطرحوا خلال الفترة القادمة.

مروان خوري وزوجته

وحل الفنان اللبناني مروان خوري ضيفا على برنامج “الزمن” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على إحدى الفضائيات اللبنانية.

وقال مروان خوري: “زوجتي مسلمة ولكنها تذهب معي إلى حيث تحب زيارة الأماكن الروحية، وفي نفس الوقت أكون سعيدا وأنا أفطر معها خلال صيامها في شهر رمضان الكريم”.

فايا يونان

وأثارت الفنانة فايا يونان حالة من الجدل الواسع خلال الفترة الماضية بعد تصريحاتها المثيرة للجدل عن زيارتها للمقابر أثناء ظهورها فى برنامج كتاب الشهرة للاعلامى على ياسين.

وقالت فايا يونان : أنا بحب أروح المقابر جدا لأنه مكان بيحسسني بالسكينة وبيفكرنا قد ايه الحياة قصيرة، أنا متصالحة مع فكرة الموت... كل شيء مكتوب واحنا مش بنختار اليوم اللي بنتولد فيه وأكيد مش بنختار اليوم اللي بنموت فيه، فعلينا ان احنا نعيش بأفضل شكل ممكن تجاه نفسنا وتجاه اللي حوالينا، ونفكر إيه المهم بعد ما نموت".

وأضافت فايا يونان : بزور المقابر لما بتكون نفسيتي مش كويسة علشان تتحسن، بزور قبر أخويا في السويد وبشوف سكينة ومشاكلك بتشوفها صغيرة.

وتحدث فايا يونان فى تصريح خاص لصدى البلد عن أغنية طير قلقان باللهجة المصرية فى تجربة جديدة عليها ومختلفة تماما عن أى تجربة مضت.

وأضافت فايا أنها تعتبر أغنية طير قلقان من أسهل وأمتع الأغاني التى قدمتها فى الألبوم لكون اللهجة المصرية سهلة للغاية على عكس باقى اللهجات.

وتابعت فايا أنها استمتعت جدا بتصوير الأغنية فى العديد من الأماكن السياحية المصرية، وأكثر سعادة بردود الأفعال علي الأغنية وقت طرحها شهر يونيو الماضي