المصري يفرط فى صدارة الدوري المصري بالتعادل أمام فاركو

حسم التعادل السلبي مباراة المصري وفاركو، في اللقاء الذى جمعهما على ملعب إستاد السويس في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة 15 فى المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى النقطة الـ4 فى المركز العشرين.

وبدأت الخطورة خلال أحداث المباراة بكرة عرضية من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري نفذها من جهة اليسار قابلها كريم بامبو برأسية من منتصف منطقة الــ 6 ياردات ولكن ابعدها حارس فاركو محمد سعيد شيكا من منتصف مرماه في الدقيقة 8.

وحاول كريم بامبو لاعب المصري المرور يمين منطقة الجزاء ولكنه سقط وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء في الدقيقة 12.

وجاء انفراد بالمرمى من أحمد شعبان لاعب فاركو يمين منطقة الجزاء ولكنه فشل في ترويض الكرة فطالت ووصلت سهلة للحارس عصام ثروت في الدقيقة 16.

ورد المصري على هجمة فاركو ، بانفراد تام بالمرمى من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ابعدها محمد سعيد شيكا حارس فاركو ثم الدفاع في الدقيقة 29.

وجاءت رأسية من كريم الطيب لاعب فاركو المنفرد تماما بالمرمى داخل منطقة الــ 6 ياردات ولكن كرته مرت أعلى العارضة بغرابة في الدقيقة 49.

وسدد أحمد علي عامر لاعب المصري صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ابعدها حارس فاركو محمد سعيد شيكا بشكل رائع من أقصى يمين مرماه في الدقيقة 81.