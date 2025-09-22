قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ممكن يطلقني.. زوجة مسلم ترد على شقيقته بعد الإساءة لها
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
التمثيل التجاري ينظم برنامج زيارة مستشار رئيس هيئة قناة السويس لمعرض صناعة الهندسة البحرية بمدينة نانتونغ بالصين

ولاء عبد الكريم

في إطار جهود التمثيل التجاري للترويج لقناة السويس، شارك السيد اللواء/ أسامة فتحي أحمد حسن، مستشار الفريق رئيس هيئة قناة السويس لتطوير الترسانات، بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في شنغهاي برئاسة الوزير المفوض التجاري / ايمان حسين في فعاليات الدورة السادسة لمعرض Nantong Marine Engineering Industry Exhibition، والذي عُقد خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2025 بمدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية.

وقد قام المكتب التمثيل التجاري المصري في شنغهاي بالتواصل والترتيب لعقد اجتماعات على هامش المعرض مع عدد من الجهات والشركات الصينية العاملة في مجال النقل البحري.

كما قام المكتب بتنظيم زيارتين ميدانيتين لإحدى الشركات الصينية العملاقة في هذا المجال، بهدف الاطلاع عن قرب على أحدث الإمكانات التكنولوجية ومراحل الإنتاج المتطورة، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات.

وفي هذا الصدد فقد اكد الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري على دعم مساعي هيئة قناة السويس لتطوير قدراتها في مجال بناء وصيانة السفن، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة، بما يعزز من مكانة قناة السويس كمركز عالمي للخدمات البحرية واللوجستية.
 

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

القبض على شخصين و3 فتيات بتهمة عرض أنفسهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

المبعوث الأمريكي لسوريا: السلام في الشرق الأوسط مجرد وهم.. وإسرائيل حليف واشنطن الأبدي

بعد التحول من الجولاني إلى أحمد الشرع.. الرئيس السوري يجلس إلى جوار المدير السابق لـCIA

أوروبا تضغط على إسرائيل.. ضم الضفة الغربية خط أحمر لا يمكن تجاوزه

زيت الزيتون.. الذهب السائل يحمي صحتك ويعزز جمالك

فوائد زيت الزيتون

اليوم العالمي بلا سيارات 2025.. لماذا نحتفل به؟

اليوم العالمي بلا سيارات

طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة في الفرن

سمك مشوي

فوائد قضاء الوقت مع العائلة.. سر السعادة والصحة النفسية

فوائد قضاء الوقت مع العائلة

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

