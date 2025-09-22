التمثيل التجاري ينظم برنامج زيارة مستشار رئيس هيئة قناة السويس لمعرض صناعة الهندسة البحرية بمدينة نانتونغ بالصين

في إطار جهود التمثيل التجاري للترويج لقناة السويس، شارك السيد اللواء/ أسامة فتحي أحمد حسن، مستشار الفريق رئيس هيئة قناة السويس لتطوير الترسانات، بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في شنغهاي برئاسة الوزير المفوض التجاري / ايمان حسين في فعاليات الدورة السادسة لمعرض Nantong Marine Engineering Industry Exhibition، والذي عُقد خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2025 بمدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية.

وقد قام المكتب التمثيل التجاري المصري في شنغهاي بالتواصل والترتيب لعقد اجتماعات على هامش المعرض مع عدد من الجهات والشركات الصينية العاملة في مجال النقل البحري.

كما قام المكتب بتنظيم زيارتين ميدانيتين لإحدى الشركات الصينية العملاقة في هذا المجال، بهدف الاطلاع عن قرب على أحدث الإمكانات التكنولوجية ومراحل الإنتاج المتطورة، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات.

وفي هذا الصدد فقد اكد الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري على دعم مساعي هيئة قناة السويس لتطوير قدراتها في مجال بناء وصيانة السفن، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة، بما يعزز من مكانة قناة السويس كمركز عالمي للخدمات البحرية واللوجستية.

