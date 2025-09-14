التمثيل التجاري المصري ينسق مشاركة وطنية متميزة في معرض SIEMA FOOD EXPO بالمغرب

شارك عدد من الشركات المصرية في فعاليات النسخة الثامنة من معرض SIEMA FOOD EXPO، المعرض الدولي للتعبئة والتغليف والآلات والأغذية، الذي نظمته شركة ELANEXPO بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2025 بمركز المعارض في الدار البيضاء.

وقد قام المكتب التجاري المصري في الدار البيضاء برئاسة الوزير المفوض التجاري سليمان خليل ، بالتنسيق مع شركة EXPO GROUP، الإشراف على ترتيبات المشاركة المصرية التي ضمت 11 شركة مصرية من قطاعات التعبئة والتغليف (بلاستيك – كرتون – زجاج)، الطباعة، والصناعات الغذائية (التمور – الحاصلات الزراعية – البسكويت – الحلويات).

وقد شارك بالحضور في الافتتاح الرسمي للمعرض شخصيات بارزة من القطاع الزراعي والصناعي والمالي بالمغرب وعلى رأسهم جمال محمدي – نائب رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، مما أتاح فرصة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال المغربي. وقبيل المعرض، قام المكتب التجاري المصري بالترويج للشركات المصرية عبر التواصل مع المستوردين المغاربة وتزويدهم بدراسات تسويقية وقوائم مستوردين متخصصة.

مشاركة 235 شركة

وقد شمل المعرض أكثر من 235 شركة عارضة وونحو 15600 زائر من 28 دولة، إلى جانب تنظيم أكثر من 8 برامج ومؤتمرات أعمال.

وقبيل انعقاد المعرض، قام المكتب التجاري المصري بالترويج المسبق لمنتجات الشركات المصرية من خلال التواصل مع الشركات المغربية المستوردة وجمعيات رجال الأعمال، فضلًا عن إعداد دراسات تسويقية متخصصة لقطاعي التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، وتزويد كل شركة بقوائم المستوردين المحتملين ودعوتهم لزيارة الأجنحة المصرية.

كما عقد المكتب لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية العارضة خلال فترة المعرض، للوقوف على منتجاتها وتلبية احتياجاتها من البيانات التسويقية الإضافية، الأمر الذي ساهم في إبراز المشاركة المصرية بمظهر مشرف، انعكس في تنوع المنتجات وجودة التحضير والترويج المسبق.

وفي هذا الصدد فقد صرح الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل ان المشاركة المصرية في المعرض تأتي في اطار عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين البلدين.