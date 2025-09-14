قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري المصري ينسق مشاركة وطنية متميزة في معرض SIEMA FOOD EXPO بالمغرب

جانب مشاركة الشركات المغربية
جانب مشاركة الشركات المغربية
ولاء عبد الكريم

 شارك عدد من الشركات المصرية في فعاليات النسخة الثامنة من معرض SIEMA FOOD EXPO، المعرض الدولي للتعبئة والتغليف والآلات والأغذية، الذي نظمته شركة ELANEXPO بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2025 بمركز المعارض في الدار البيضاء.

وقد قام المكتب التجاري المصري في الدار البيضاء برئاسة الوزير المفوض التجاري سليمان خليل ، بالتنسيق مع شركة EXPO GROUP، الإشراف على ترتيبات المشاركة المصرية التي ضمت 11 شركة مصرية من قطاعات التعبئة والتغليف (بلاستيك – كرتون – زجاج)، الطباعة، والصناعات الغذائية (التمور – الحاصلات الزراعية – البسكويت – الحلويات).

وقد شارك بالحضور في  الافتتاح الرسمي للمعرض شخصيات بارزة من القطاع الزراعي والصناعي والمالي بالمغرب وعلى رأسهم   جمال محمدي – نائب رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، مما أتاح فرصة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال المغربي. وقبيل المعرض، قام المكتب التجاري المصري بالترويج للشركات المصرية عبر التواصل مع المستوردين المغاربة وتزويدهم بدراسات تسويقية وقوائم مستوردين متخصصة.

مشاركة 235 شركة

وقد شمل المعرض أكثر من 235 شركة عارضة  وونحو 15600 زائر من 28 دولة، إلى جانب تنظيم أكثر من 8 برامج ومؤتمرات أعمال.

وقبيل انعقاد المعرض، قام المكتب التجاري المصري بالترويج المسبق لمنتجات الشركات المصرية من خلال التواصل مع الشركات المغربية المستوردة وجمعيات رجال الأعمال، فضلًا عن إعداد دراسات تسويقية متخصصة لقطاعي التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، وتزويد كل شركة بقوائم المستوردين المحتملين ودعوتهم لزيارة الأجنحة المصرية.

كما عقد المكتب لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية العارضة خلال فترة المعرض، للوقوف على منتجاتها وتلبية احتياجاتها من البيانات التسويقية الإضافية، الأمر الذي ساهم في إبراز المشاركة المصرية بمظهر مشرف، انعكس في تنوع المنتجات وجودة التحضير والترويج المسبق.

وفي هذا الصدد فقد صرح الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل ان المشاركة المصرية في المعرض تأتي في اطار عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين البلدين.

الشركات المصرية المكتب التجاري المصري الصناعات الغذائية الشركات المغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من المصانع بمنطقة مطوبس.. صور

محافظ الجيزة ومستشار الرئيس

رئيس لجنة إدارة مواقع التراث العالمي يتفقد الاستعدادات بمحيط المنطقة الأثرية للأهرامات

جهود التموين بأسوان

تحرير 73 محضرا.. حملات تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بأسوان وإدفو

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد