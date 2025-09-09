التمثيل التجاري يستعرض فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الروسى

في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري لتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، وبالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، نظم المكتب التجاري في موسكو برئاسة الوزير المفوض التجاري/ أحمد شوقي ندوة افتراضية عبر خاصية الفيديو كونفرانس حول "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الروسى"، وذلك استعداداً للمشاركة المصرية في معرض موسكو الدولي للأغذية (World Food Moscow) المقرر عقده بموسكو خلال الفترة ١٦ - ١٩ سبتمبر 2025 (حوالى 20شركة مصرية)، وقد شهدت الندوة حضوراً مكثفا من ممثلي الشركات المصرية المهتمة ببنود المنتجات الغذائية في السوق الروسى تجاوز الـ 100 مشارك.وقد استعرض المكتب التجاري في موسكو خلال الندوة اهم الملامح الخاصة بروسيا بوجه عام وسوق الصناعات الغذائية بوجه خاص، حيث تم تقديم عرض تفصيلي لعدد من السلع الغذائية المصرية الواعدة مثل الخضروات والفاكهة المجمدة والمجففة لاسيما الطماطم المجففة والمانجو المجففة، العصائر ومركزاتها، الأسماك المجمدة، الأعشاب والتوابل، الزيتون.

وقد أشار المكتب الي أن مصر احتلت المرتبة الأولى في تصدير الخضروات المجمدة الي روسيا ، والمرتبة الثانية في تصدير الفاكهة المجمدة لاسيما الفراولة ، والمرتبة الثالثة في تصدير الزيتون المحفوظ، وأنه بلغت قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية إلى السوق الروسي نحو 86 مليون دولار في عام 2024 مقابل 73 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت ١٩%.، فيما وصلت إلى نحو 64 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنحو 42 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 53%، وقد بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى روسيا نحو 156 شركة ، منها 21 شركة تجاوزت صادراتها مليون دولار.

كما أكد المكتب أن معرض موسكو الدولي للأغذية يمثل فرصة هامة لفتح قنوات للتواصل مع المستوردين في روسيا ودول الاتحاد الآوراسي وإبرام تعاقدات تصديرية، مشيراً إلى أنه تم إعداد دراسة تسويقية مفصلة عن السوق الروسى سيتم موافاة الشركات المصرية بهذا قبيل المشاركة في المعرض.

كما قام المكتب بدعوة كل السيد/ Shamil Magomedov المدير التنفيذي للاتحاد الروسى لخبراء سوق التجزئة The Russian Association of Retail Market Experts (والذى يضم في عضويته عدد كبير من الشركات الروسية العاملة في مجال المنتجات الغذائية بما فيها سلاسل السوبرماركت والهايبرماركت)، إضافة إلي أحد الخبراء الروس من ذوى الأصول المصرية والذى لديه خبرة تمتد قرابة 30 عاما في سوق المنتجات الغذائية في روسيا، حيث قاما باستعراض أبرز ملامح سوق المنتجات الغذائية في روسيا وأبرز التوجهات في هذا الخصوص لاسيما المعايير والمواصفات المطلوبة، الشحن، قنوات التوزيع المختلفة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بتصدير بنود المنتجات الغذائية المصرية إلى روسيا.



وفي هذا السياق، فقد صرح د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو ٦،٤ مليار دولار خلال عام 2024 بالمقارنة بنحو ٥،٢ مليار دولار خلال عام 2023، بينما بلغت الصادرات المصرية نحو 606 مليون دولار في عام 2024 مقارنةً بـنحو ٥٢١ مليون دولار في عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 16.3%، مؤكداً أن السوق الروسي لا يزال يتيح المزيد من الفرص أمام الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو أعلى في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حرص التمثيل التجارى على إنجاح المشاركة المصرية في معرض موسكو الدولى للأغذية بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

كما أشار الشريف إلى تميز المنتجات المصرية بجودتها وتنوعها وقدرتها التنافسية العالية. ويأتي تعزيز الصادرات من العصائر، الخضر والفاكهة المصنعة، والزيوت والمنتجات الغذائية المختلفة في مقدمة أولويات التعاون، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام المنتج المصري لترسيخ حضوره في السوق الروسي، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية ودعم الاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية الدولة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الغذائية المصرية.