وزير الشباب والرياضة يعتمد نتيجة الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" لنادي الزهور

اعتمد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كافة أعمال الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" لنادي الزهور، والذي نتج عنه موافقة جماعية لاعضاء الجمعية على التعديلات المقترحة في القانون.

وجاء اعتماد وزير الشباب والرياضة لمحضر الجمعية العمومية بقرار رقم 1250 لعام 2025، وذلك بعد انتهاء الجمعية العمومية والتي اقيمت يوم الجمعة الماضي الموافق 19 سبتمبر الحالي، لتصبح بذلك تعديلات القانون سارية.

ومن جانبه تقدم المستشار محمد الدمرداش، رئيس مجلس ادارة نادي الزهور، بالشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مجهوداته الكبيرة من اجل تطوير الرياضة المصرية، وكذلك جهوده المبذولة في قانون الرياضة وتعديلاته.

موضحا ان وزير الشباب والرياضة كان حريص على الاجتماع بممثلي جميع الاندية مع اللجنة القانونية لشرح جميع القوانين وايضاح خارطة الطريق وتوصيل رؤية الوزارة من اجل المساهمة في نجاح المنظومة الرياضية، حيث تعتبر الوزارة جميع الاندية شركاء في تطوير الرياضة في مصر، وهو ما يحفز الجميع للعمل سويا من اجل الابطال الرياضين والرياضة المصرية.

الجدير بالذكر أن نادي الزهور شهد أول جمعية عمومية يتم فيها تطبيق التصويت الالكتروني ويشرف عليها هيئتين قضائيتين (هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وقد حققت هذه التجربة نجاح كبير لتكون مثالا يتم تعميمه فيما بعد على باقي الأندية.