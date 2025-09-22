قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزهور يدعو أعضاءه لاجتماع الجمعية العمومية العادية والانتخابات يوم 24 أكتوبر

الزهور
الزهور
حسن العمدة

قام نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بدعوة أعضاءه لحضور الجمعية العمومية العادية للنادى.
وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ والقرارات الوزارية المنفذة له ولائحة النظام الاساسي للنادى وتعديلاتها والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 اكتوبر بمقر النادي الرئيسي بمدينة مصر.

وقام نادي الزهور بنشر الدعوة في الجريدة الرسمية وجاءت الدعوة كالتالي: يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة أعضاء النادى
بمدينة نصر وفرعه بالتجمع الخامس ، الذين مضت على عضويتهم العاملة ( سنة ) على الأقل والمسددين للاشتراك السنوى ٢٠٢٥ /٢٠٢٤ ميلاديا (قبل خمسة عشر يوما على الأقل ) من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى عن العام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م والمتضمنة بند انتخابات مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية ٢٠٢٩/٢٠٢٥ وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٤ بمقر النادى الرئيس بمدينة نصر وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

جدول أعمال الجمعية :
١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م.
1.    النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ م. عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ م وحتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ ، برامج النشاط وخطة العمل للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ م.
2.     النظر فى تقرير مراقب الحسابات.
3.    اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ م، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ م.
   1.    انتخاب مجلس إدارة للدورة الانتخابية ٢٠٢٩/٢٠٢٥ م.
4.    تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافاته .
5.    اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن راتبى المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافأتهما .
6.    النظر فى الاقتراحات المقدمة من السادة الاعضاء اعتبارا من تاريخ الدعوة ولمدة ١٠ أيام. وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من يوم ٢٠٢٥/٩/٢٤ حتى يوم ٢٠٢٥/٩/٣٠ (لمدة ثمانى ساعات يوميا ) اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء بمقر النادى بمدينة نصر.
التوقيع فى كشوف

التسجيل بموجب بطاقة عضوية النادى لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح .

على أن تبدأ عملية التسجيل والتصويت للأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء لانتخاب مجلس إدارة جديد ، وسوف يتم ايقاف عملية التسجيل والتصويت لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة.

نادي الزهور الرياضي نادي الزهور محمد الدمرداش الجمعية العمومية الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

الإسكان

نائب وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنيا

مصر

ميشيل الجمل: مصر تعود للدور الريادي في قارة أفريقيا

معرض صناعة الهندسة البحرية

التمثيل التجاري ينظم برنامج زيارة مستشار رئيس هيئة قناة السويس لمعرض صناعة الهندسة البحرية بمدينة نانتونغ بالصين

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد