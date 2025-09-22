الزهور يدعو أعضاءه لاجتماع الجمعية العمومية العادية والانتخابات يوم 24 أكتوبر

قام نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بدعوة أعضاءه لحضور الجمعية العمومية العادية للنادى.

وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ والقرارات الوزارية المنفذة له ولائحة النظام الاساسي للنادى وتعديلاتها والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 اكتوبر بمقر النادي الرئيسي بمدينة مصر.

وقام نادي الزهور بنشر الدعوة في الجريدة الرسمية وجاءت الدعوة كالتالي: يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة أعضاء النادى

بمدينة نصر وفرعه بالتجمع الخامس ، الذين مضت على عضويتهم العاملة ( سنة ) على الأقل والمسددين للاشتراك السنوى ٢٠٢٥ /٢٠٢٤ ميلاديا (قبل خمسة عشر يوما على الأقل ) من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى عن العام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م والمتضمنة بند انتخابات مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية ٢٠٢٩/٢٠٢٥ وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٤ بمقر النادى الرئيس بمدينة نصر وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

جدول أعمال الجمعية :

١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م.

1. النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ م. عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ م وحتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ ، برامج النشاط وخطة العمل للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ م.

2. النظر فى تقرير مراقب الحسابات.

3. اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ م، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ م.

1. انتخاب مجلس إدارة للدورة الانتخابية ٢٠٢٩/٢٠٢٥ م.

4. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافاته .

5. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن راتبى المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافأتهما .

6. النظر فى الاقتراحات المقدمة من السادة الاعضاء اعتبارا من تاريخ الدعوة ولمدة ١٠ أيام. وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من يوم ٢٠٢٥/٩/٢٤ حتى يوم ٢٠٢٥/٩/٣٠ (لمدة ثمانى ساعات يوميا ) اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء بمقر النادى بمدينة نصر.

التوقيع فى كشوف

التسجيل بموجب بطاقة عضوية النادى لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح .

على أن تبدأ عملية التسجيل والتصويت للأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء لانتخاب مجلس إدارة جديد ، وسوف يتم ايقاف عملية التسجيل والتصويت لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة.