ماكرون: لم نعد قادرين على الانتظار للاعتراف بدولة فلسطين

قال الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، اليوم الاثنين "لم نعد قادرين على الانتظار" للاعتراف بفلسطين.

وجاءت تصريح ماكرون في افتتاح مؤتمر الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي انطلق في ولاية نيويورك الأمريكية على هامش انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والهادف إلى حشد الدعم الدولي لحل الدولتين.

وأضاف الرئيس الفرنسي "قد يقول البعض إنه فات الأوان، وقد يقول البعض إنه مبكر جدًا، لكن هناك أمر واحد مؤكد: لم نعد قادرين على الانتظار"، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

تهدف القمة، إلى تكثيف الجهود لإحياء حل الدولتين وتمهيد الطريق نحو السلام.