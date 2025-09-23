مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة سابقا: الاستثمارات العربية في أمريكا وأوروبا من أهم أوراق الضغط لدعم القضية الفلسطينية

أكد السفير معتز أحمدين، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة سابقًا، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي خطوة رمزية مهمة جدًا، موضحًا أن فلسطين هي دولة موجودة منذ عام 1988 واعترفت بها الجمعية العربية وادخلتها كعضو كامل العضوية بالجامعة العربية وتعترف بها من قبل الأمم المتحدة 140 دولة.

وتابع "أحمدين"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "فلسطين أخدت وضع المراقب في 2012"، موضحًا أن الدولة الفلسطينية موجودها لها رئيس وأرض وشعب وسفارات في الخارج، والاعتراف هو خطوة رمزية والدولة المعترفة هي دول قوية، مضيفًا: "يجب ان ننتبه أن الدولة المهمة التي اعترفت بفلسطين ربطت ذلك بشروط مسبقة".

وشدد على أنه على الدول العربية أن تستخدم ما لديها من أدوات ضغط لدعم القضية الفلسطينية، موضحًا أن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية وتقدمت بطلب للمحكمة بمعاقبة إسرائيل، مؤكدًا أن الاستثمارات العربية في أمريكا وأوروبا من أهم أوراق الضغط لدعم القضية الفلسطينية.