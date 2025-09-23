قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نجل عبد الحافظ وعكاشة يفجران مفاجأة.. بطولة ليالي الحلمية لم تكن ليحيى الفخراني وصلاح السعدني

الفنان محمد عبد الحافظ والإعلامية نسرين عكاشة
الفنان محمد عبد الحافظ والإعلامية نسرين عكاشة

حل الفنان محمد عبد الحافظ، نجل المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ، والإعلامية نسرين عكاشة ابنة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة.

وقال عبد الحافظ:"إن الثنائي الأفضل في الدراما عبد الحافظ وعكاشة هما من انفردا بسلسلة الأجزاء في المسلسلات، والبداية من مسلسل 'الشهد والدموع' وبعدهما كانت تركيا ثم باقي الدول، وأصبحت هناك سلسلة من الأجزاء في المسلسل الواحد."

وتابع: "أن أسامة أنور عكاشة وعبد الحافظ اتفقا على أن أجرهما كان أعلى أجر، والورق لا يتدخل أحد به، وأن بطولة مسلسل ليالي الحلمية في البداية كان مرشح لها محمود ياسين وسعيد صالح، وكان سيتم التصوير ولكن حدث اعتذار، وأرسلوا لعدد من النجوم منهم محمود عبد العزيز، وبعد ذلك تم ترشيح يحيى الفخراني وصلاح السعدني، وكان يحيى الفخراني هو من يقوم بشخصية العمدة في البداية ثم حدث تعديل وأصبح الباشا وصلاح السعدني العمدة."

وعن كواليس مسلسل ليالي الحلمية، أوضحت نسرين عكاشة "أن والدها كان يعلم أن مسلسل ليالي الحلمية سيتخطى عدد من الأجزاء، وكان المسلسل مشروع متكامل قبل التصوير، ونجاح الشهد والدموع دعم التجربة الجديدة."

وعن المشاكل التي واجهت ليالي الحلمية في الجزء الأول، عقب الإعلامي عمرو الليثي، أنه كان فيه انتقاد للأحزاب الموجودة، 

ومن هنا ولهذا السبب لم يذع في رمضان ولكنه نجح بشدة بعد رمضان."

بينما أشار عبد الحافظ إلى أن المسلسل شهد عدد من الاعتذارات للنجمات، حيث اعتذرت فردوس عبد الحميد ودلال عبد العزيز بسبب قصر الدور، وآثار الحكيم بسبب الحمل، وكان أسامة أنور عكاشة يرفض التدخل في رؤيته للسيناريو، وأيضًا شهد المسلسل تدخلات من الرقابة."

محمد عبد الحافظ إسماعيل عبد الحافظ نسرين عكاشة أسامة أنور عكاشة المسلسل

