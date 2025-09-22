قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة التخطيط تتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي
بـ15سورة قبل النوم تتقي جهنم وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقلة نوعية.. حسام بدراوي يشيد برد الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب

حسام بدراوي
حسام بدراوي
هاني حسين

أشاد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض بنوده التي أثارت اعتراضات، واصفًا هذه الخطوة بأنها قد تمثل "نقلة نوعية في حكم البلاد" إذا ما أُحسن استثمارها. 


وقال "بدراوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء الاثنين،إن إعادة القانون "تستدعي وقفة" لكونها تفتح نقاشًا جوهريًا حول ثلاثة محاور رئيسية: الحبس الاحتياطي، الحوكمة، والشفافية.


وأوضح أن إعادة النظر في هذه المواد تتيح فرصة لإعادة تعريف علاقة السلطة الأمنية بالمواطنة وحقوق الإنسان، مشددًا على أن "الحرية والقانون هما اللذان يحميان البلد".


وحذّر بدراوي من مخاطر الاعتماد المبالغ فيه على الحبس الاحتياطي، معتبرًا أن توقيع الحبس الاحتياطي بصورة عشوائية "يهدم نفسية المجتمع بأكمله"، وأن مراجعة بنود القانون قد تتطلب نقاشًا برلمانيًا أوسع وربما مجلسًا نيابياً جديدًا لضمان توافق تشريعي أوسع.


وأضاف المفكر السياسي ملاحظة فلسفية حول الإنسان والكون قال فيها: "هل الكون كائن حي ونحن جزء منه؟ نحن كخلايا في كيان أوسع"، معبرًا عن قرابة روحية بين الإنسان وخالقه.

بدراوي حسام بدراوي اخبار التوك شو مصر الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

الإسكان

نائب وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنيا

مصر

ميشيل الجمل: مصر تعود للدور الريادي في قارة أفريقيا

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد