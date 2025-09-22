نقلة نوعية.. حسام بدراوي يشيد برد الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب

أشاد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض بنوده التي أثارت اعتراضات، واصفًا هذه الخطوة بأنها قد تمثل "نقلة نوعية في حكم البلاد" إذا ما أُحسن استثمارها.



وقال "بدراوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء الاثنين،إن إعادة القانون "تستدعي وقفة" لكونها تفتح نقاشًا جوهريًا حول ثلاثة محاور رئيسية: الحبس الاحتياطي، الحوكمة، والشفافية.



وأوضح أن إعادة النظر في هذه المواد تتيح فرصة لإعادة تعريف علاقة السلطة الأمنية بالمواطنة وحقوق الإنسان، مشددًا على أن "الحرية والقانون هما اللذان يحميان البلد".



وحذّر بدراوي من مخاطر الاعتماد المبالغ فيه على الحبس الاحتياطي، معتبرًا أن توقيع الحبس الاحتياطي بصورة عشوائية "يهدم نفسية المجتمع بأكمله"، وأن مراجعة بنود القانون قد تتطلب نقاشًا برلمانيًا أوسع وربما مجلسًا نيابياً جديدًا لضمان توافق تشريعي أوسع.



وأضاف المفكر السياسي ملاحظة فلسفية حول الإنسان والكون قال فيها: "هل الكون كائن حي ونحن جزء منه؟ نحن كخلايا في كيان أوسع"، معبرًا عن قرابة روحية بين الإنسان وخالقه.