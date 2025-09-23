محسن عبدالمسيح: الأندية لن تسمح مجددًا بإلغاء الهبوط من أجل الاسماعيلي

علَقَ محسن عبدالمسيح عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي السابق على وضع الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وتراجع ترتيب الدراويش إلى المركز الحادي والعشرين والأخير في جدول الدوري برصيد 4 نقاط فقط.

ولعب الاسماعيلي 7 مباريات حتى الآن في بطولة الدوري، حقق خلالها انتصارًا واحدًا على حساب طلائع الجيش بهدف نظيف، وتعادل في مثلها، وتلقى 5 هزائم، ولم يتمكن من تسجيل سوى هدفًا واحدًا فقط.

وقال محسن عبدالمسيح في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:

الاسماعيلي يعيش وضعًا كارثيًا هذا الموسم، والنتائج من سيء إلى أسوأ، وعلى الرغم من قناعتي بالمدير الفني الجزائري ميلود حمدي ونجاحاته التي حققها من قبل في الدوري التنزاني وغيرها، لكن الدراويش لا يمتلك اللاعبين القادرين على انتشال الفريق من الوضع الحالي وإعادته لمكانته المعهودة.

وأضاف: الاسماعيلي بهذا الوضع سيهبط إلى دوري المحترفين ، والأندية لن تسمح بإلغاء الهبوط مجدداً من أجله كما حدث في الموسم الماضي.