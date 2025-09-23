محمد عبد الحافظ: والدي المخرج إسماعيل عبد الحافظ عاش حياة صعبة وبدأ من الصفر

قال الفنان محمد إسماعيل عبد الحافظ، "إن والده المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ عاش حياة صعبة جدًا وبدأ من الصفر، وجدي أبوي والدي كان متدين ولديه لغة عربية سليمة وصحيحة، وتربينا على هذا الأمر وأهمية الثقافة والوعي."

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي، أنه من صغره كان يعشق السينما ويذهب كل يوم اثنين ويشاهد الفيلم ويكتب ملاحظات عليه، ويغير الأشخاص ومن هنا كانت موهبته في الإخراج، وكان عاشقًا للهوية المصرية ومن مدينة كفر الشيخ، وأنا من مواليد دسوق، ويعشق الأرض والزرع ودائمًا يعشق الأعمال التي تعبر عن أهلنا وعن بلدنا، ونحن أسرة من ثلاثة أفراد وأنا الكبير، وكنت قريبًا منه جدًا وأعيش معه فترات طويلة وأشاهد كافة النجوم معه، في المنزل هادئ جدًا ولا يعلو صوته في المنزل أو في مكان التصوير."

كما تناولت الحلقة الحديث عن رموز الدراما المصرية والعربية "أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ"، والذين أثروا الشاشة بأهم وأفضل الأعمال الفنية وتركوا ميراثًا فنيًا ضخمًا، وساهما في الارتقاء بالدراما المصرية والعربية.

وكيف كانت هناك تواصل مشترك بينهما وهما من أبناء محافظة كفر الشيخ وتشاركا بمراحل التعليم المختلفة.