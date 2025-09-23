قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة التخطيط تتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي
بـ15سورة قبل النوم تتقي جهنم وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
توك شو

محمد عبد الحافظ: والدي المخرج إسماعيل عبد الحافظ عاش حياة صعبة وبدأ من الصفر

محمد إسماعيل عبد الحافظ
محمد إسماعيل عبد الحافظ

قال الفنان محمد إسماعيل عبد الحافظ، "إن والده المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ عاش حياة صعبة جدًا وبدأ من الصفر، وجدي أبوي والدي كان متدين ولديه لغة عربية سليمة وصحيحة، وتربينا على هذا الأمر وأهمية الثقافة والوعي."

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي، أنه من صغره كان يعشق السينما ويذهب كل يوم اثنين ويشاهد الفيلم ويكتب ملاحظات عليه، ويغير الأشخاص ومن هنا كانت موهبته في الإخراج، وكان عاشقًا للهوية المصرية ومن مدينة كفر الشيخ، وأنا من مواليد دسوق، ويعشق الأرض والزرع ودائمًا يعشق الأعمال التي تعبر عن أهلنا وعن بلدنا، ونحن أسرة من ثلاثة أفراد وأنا الكبير، وكنت قريبًا منه جدًا وأعيش معه فترات طويلة وأشاهد كافة النجوم معه، في المنزل هادئ جدًا ولا يعلو صوته في المنزل أو في مكان التصوير."

كما تناولت الحلقة الحديث عن رموز الدراما المصرية والعربية "أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ"، والذين أثروا الشاشة بأهم وأفضل الأعمال الفنية وتركوا ميراثًا فنيًا ضخمًا، وساهما في الارتقاء بالدراما المصرية والعربية.

وكيف كانت هناك تواصل مشترك بينهما وهما من أبناء محافظة كفر الشيخ وتشاركا بمراحل التعليم المختلفة.

محمد إسماعيل عبد الحافظ إسماعيل عبد الحافظ الثقافة الوعي السينما

