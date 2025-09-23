قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ساعة تتحسر عليها يوم القيامة.. اغتنمها فورا بهذه الطاعة
عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين
كيف تنال شفاعة النبي يوم القيامة؟.. 3 أعمال احرص عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
طريقة وضع اليدين في الصلاة.. اعرف كيفيتها الصحيحة
وزير الزراعة: لا علاقة لزيادة الصادرات بارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
ما حكم الكذب فى الرؤيا؟.. الإفتاء توضح
حكم صلاة المرأة بالبنطلون في حضرة الرجال.. دار الإفتاء تجيب
تركيا.. مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في أنطاليا
رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
في خطوة تمهيدية لثورة "الواقع المعزز".. تقارير تكشف عن مفاجأة أخرى من ميتا

Meta Ray-Ban Display
Meta Ray-Ban Display
احمد الشريف

كشف المحلل الموثوق مارك جورمان، بعد أيام قليلة من استعراض مارك زوكربيرج لنظارات Meta Ray-Ban Display الذكية الجديدة في مؤتمر "ميتا كونكت" هذا الشهر، أن الشركة تخبئ مفاجأة أخرى في جعبتها قبل إطلاق نظارات الواقع المعزز الحقيقية.

أشار جورمان في رسالته الإخبارية "Power On" إلى أنه علم بأن "ميتا" تعمل على تطوير زوج آخر من النظارات الذكية، وهذه المرة ستكون مزودة بشاشتي عرض بدلاً من شاشة واحدة.

خطوة بخطوة.. استراتيجية ميتا للسيطرة على المستقبل

من المثير للاهتمام أن هذه النظارات الجديدة ذات الشاشتين لن تكون هي الأخرى نظارات واقع معزز (AR) حقيقية، لكنها ستصدر في عام 2027، وهو نفس العام الذي تخطط فيه "ميتا" لإطلاق النسخة الاستهلاكية من نظارات الواقع المعزز الثورية "Orion".

قد يبدو هذا غريبًا، لكن يبدو أن الشركة تدرك أن نظارات الواقع المعزز الحقيقية ستكون باهظة الثمن ("ستكلف ثروة صغيرة"). فحتى نظارات Ray-Ban Display الحالية، التي تباع بسعر 799 دولارًا، تتكبد "ميتا" خسائر في بيعها. 

فبعد عقد من نزيف الأموال في قسم الواقع الممتد (Reality Labs)، لا تزال الشركة تتكبد خسائر مالية لترسيخ مكانتها كقائد لمستقبل الحوسبة.

ومن المرجح أن "ميتا" تريد أن تقدم بديلاً أرخص وغير معزز لنظارات "Orion" في عام 2027.

 وبهذه الطريقة، يمكن للشركة إقناع المزيد من المستهلكين بتجربة النظارات الذكية، وربما تأمينهم كعملاء على المدى الطويل.

ماذا يعني وجود شاشتين؟

تعرض نظارات Ray-Ban Display الحالية شاشة على جانب واحد فقط من رؤيتك. ومن المرجح أن يقوم طراز العرض المزدوج بتحسين ذلك من خلال عرض شاشتين على كل جانب، مما قد يسمح لك بتعدد المهام مع فتح تطبيقين أو أكثر في نفس الوقت.

بالطبع، ما ينتظره كل متحمس لتقنيات الواقع الممتد (XR) حقًا هو نظارات "Orion" القادمة في عام 2027. فهذه النظارات هي التي ستوضح للمستهلكين ما إذا كانت هذه الرؤية لمستقبل الحوسبة قادرة على الصمود أم لا.

