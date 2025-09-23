قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عمرو ياسين يهدي جائزته لياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
يارا أمين

أهدى عمرو  ياسين، جائزته عن تأليفه لمسلسل وتقابل حبيب إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكتب عمرو ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "جائزة التأليف عن مسلسل وتقابل حبيب أهديها لصديقتي 
وأختي الغالية، النجمة ياسمين عبد العزيز. وبالمناسبة، ياسمين كانت قد فازت بجائزة الجمهور كأفضل ممثلة، لكن ظروف سفرها حالت دون استلامها للجائزة، مبروك ليكي يا حبيبتي، ودائمًا ناجحة ومكسّرة الدنيا".

يذكر أن أحداث مسلسل «وتقابل حبيب» دارت حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها له مع أقرب صديقاتها، فتطلب منه الطلاق، وتبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في عدة صراعات تقلب مسار حياتها رأسا على عقب.

فريق عمل مسلسل «وتقابل حبيب»

وضم فريق عمل مسلسل وتقابل حبيب نخبة من النجوم منهم ياسمين عبدالعزيز، خالد سليم، كريم فهمي، أنوشكا، صلاح عبدالله، نيكول سابا، إيمان السيد، رشوان توفيق، محمود عمرو ياسين، وإنجي كيوان وندى موسى، بسنت أبوباشا، بتول الحداد، حنان سليمان، وبسنت شوقي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد الخبيري.

عمرو ياسين وتقابل حبيب ياسمين عبدالعزيز

