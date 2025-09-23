قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة حلوان تستعد لعقد الندوة التثقيفية الثامنة والثمانين احتفالًا بذكرى انتصار أكتوبر

حسام الفقي

 تستعد جامعة حلوان لعقد الندوة التثقيفية الثامنة والثمانين، والتي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب وإدارة التربية العسكرية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، السيد اللواء أركان حرب هشام حسن حسني قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وتأتي هذه الندوة في سياق حرص الدولة والجامعات المصرية على تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب، وتخليد ذكرى البطولات التي سطرها أبناء الوطن في معركة الكرامة.

تشهد الندوة التي تعقد بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، يوم الخميس الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ حضورًا رفيع المستوى من قيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري، إلى جانب نخبة من الشخصيات الأكاديمية والطلابية.

 وتتضمن الفعاليات كلمات افتتاحية من قيادات الدفاع الشعبي والعسكري، أداء سلام الشهيد تكريمًا لأرواح الأبطال، عرض فيلم وثائقي عن جامعة حلوان وإنجازاتها، فقرة "حكاية فلسطين" وتسلط الضوء على القضية الفلسطينية، تقديم عرض مسرحي بعنوان "شمس الشهيد" يجسد تضحيات أبطال الوطن وهي تمثل قصة حقيقية لبطل من أبطال القوات المسلحة عقيد أركان حرب محمد صلاح الدين رياض من سلاح الأسلحة والذخيرة الذي أستشهد في سيناء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠، عرض رياضي بعنوان "شهداء بلدنا" يدمج بين القوة الرمزية، فقرة كورال "صوت العاصمة" بمشاركة طلاب الجامعة، إلى جانب إنشاد ديني يعبّر عن الروح الوطنية الإيمانية، كما يتم عرض فيلم عن قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تكريم خاص لأسر الشهداء وذوي الهمم تقديرًا لعطائهم وصمودهم. 

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تفخر بتنظيم هذه الندوة التثقيفية التي تأتي في إطار رسالتها الوطنية والتربوية وفي ذكرى مرور ٥٠ عام على إنشاء جامعة حلوان، وتؤكد على أهمية غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس شبابنا، لأن ذكرى انتصار أكتوبر ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي درس في الإرادة والتخطيط والتضحية، ونحن نحرص على أن يكون طلابنا على وعي كامل بهذه القيم التي صنعت مجد الوطن."

وأشار العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، إلى أن الندوة التثقيفية الثامنة والثمانين تمثل محطة مهمة في مسيرة التوعية الوطنية داخل الجامعات المصرية، نحن في إدارة التربية العسكرية نؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من ترسيخ الهوية الوطنية، وهذه الفعاليات تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب لفهم تاريخهم، والاعتزاز ببطولات أجدادهم، والاستعداد لمستقبل يليق بعظمة هذا الوطن."

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الجامعات المصرية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بهدف تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، وربطهم بتاريخهم المجيد، وتأكيد دورهم في بناء مستقبل مصر.

