محمد جمال: نصر أبو الحسن لم يستفد من الكوادر المميزة بمجلس الاسماعيلي

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي السابق أن الوضع الحالي للفريق الأول لكرة القدم ، كارثي للغاية وأسوأ من المواسم السابقة.

ويتواجد الاسماعيلي في المركز الحادي والعشرين والأخير بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط جمعها من 7 مباريات ، وسيلتقي في الجولة الثامنة مع إنبي، الأربعاء 24 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي السابق في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:



مجلس إدارة النادي الاسماعيلي يفتقد إلى العمل الجماعي ، وهو ما دفعني إلى تقديم استقالتي ، كما أن نصر أبو الحسن رئيس النادي ، لم يستفد من الكوادر الإدارية المميزة في المجلس مثل محسن عبد المسيح الذي تقدم باستقالته هو الآخر.

وتابع: كان هناك حالة من الرفض بين أعضاء مجلس إدارة الاسماعيلي لبيع التوجولي ياو أنور إلى البنك الأهلي للحفاظ على قوام الفريق ، لكن رئيس النادي أصر على قراره ولم يتمكن من تعويضه بلاعب سوبر.