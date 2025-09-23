قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلطجة بالكلاب.. متى تتحول إلى جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبس؟
من المنزل.. طريقة استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة
ساعة تتحسر عليها يوم القيامة.. اغتنمها فورا بهذه الطاعة
عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين
كيف تنال شفاعة النبي يوم القيامة؟.. 3 أعمال احرص عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
طريقة وضع اليدين في الصلاة.. اعرف كيفيتها الصحيحة
وزير الزراعة: لا علاقة لزيادة الصادرات بارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
ما حكم الكذب فى الرؤيا؟.. الإفتاء توضح
محمد جمال: نصر أبو الحسن لم يستفد من الكوادر المميزة بمجلس الاسماعيلي

يارا أمين

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي السابق أن الوضع الحالي للفريق الأول لكرة القدم ، كارثي للغاية وأسوأ من المواسم السابقة.

ويتواجد الاسماعيلي في المركز الحادي والعشرين والأخير بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط جمعها من 7 مباريات ، وسيلتقي في الجولة الثامنة مع إنبي، الأربعاء 24 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي السابق في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:


مجلس إدارة النادي الاسماعيلي يفتقد إلى العمل الجماعي ، وهو ما دفعني إلى تقديم استقالتي ، كما أن نصر أبو الحسن رئيس النادي ، لم يستفد من الكوادر الإدارية المميزة في المجلس مثل محسن عبد المسيح الذي تقدم باستقالته هو الآخر.

وتابع: كان هناك حالة من الرفض بين أعضاء مجلس إدارة الاسماعيلي لبيع التوجولي ياو أنور إلى البنك الأهلي للحفاظ على قوام الفريق ، لكن رئيس النادي أصر على قراره ولم يتمكن من تعويضه بلاعب سوبر.

