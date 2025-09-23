استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط مراقبة مخاطر ارتفاع سوق الأسهم

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، ليلة الاثنين، إذ يراقب المستثمرون مخاطر سوق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.

انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 24 نقطة، أي بنسبة 0.05%.

كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.05%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.03%.

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة الإثنين بدعم من الارتفاعات القوية لسهمي Apple وNvidia على الرغم من تشكيك بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي في الحاجة إلى مزيد من تخفيضات معدلات الفائدة.

في ختام جلسة الاثنين، ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.14% أي ما يعادل 66 نقطة ليغلق فوق مستويات 46380 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% ليغلق فوق مستويات 22700 نقطة لأول مرة في تاريخه.

كما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.4% ليسجل ثالث إغلاق قياسي على التوالي.

وصرح كل من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، ورئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في تصريحات منفصلة، ​​بأنه على الرغم من أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الذي أجراه المركزي في اجتماع الأسبوع الماضي كان مناسباً لإدارة مخاطر ارتفاع البطالة، إلا أن خفض التضخم لا يزال يمثل الأولوية.

كما أثارت رسوم التأشيرات الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على العمال الأجانب، والتي قوبلت بإدانة واسعة النطاق من قِبل المديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا وغيرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قلق بعض المستثمرين.

قفز سهم Nvidia بنسبة 3.9% في جلسة الإثنين مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً بعد إعلانها عن استثمار 100 مليار دولار في OpenAI.

وأعلنت الشركتان عن شراكة استراتيجية لنشر 10 غيغاواط من أنظمة Nvidia، وأن أول غيغاواط من أنظمة NVIDIA سيتم نشرها في عام 2026 .

