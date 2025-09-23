قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
البلدي بـ 130 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم
وزير التعليم يتوجه للشرقية لإفتتاح مدرسة فوزي السيد الدهشوري
روسيا تستهدف البنية التحتية لمطار أوكراني بالقرب من مدينة كونوتوب
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
الليلة .. بيراميدز في ضيافة أهلي جدة على كأس بطل القارات الثلاث
الأونروا: الاحتلال يشدد القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية
على مكتب الوزير .. تفاصيل 29 مشروعًا صحيًا جاريًا في 12 محافظة
إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات
وزير الاستثمار: نعمل على تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي حول جاهزية الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط مراقبة مخاطر ارتفاع سوق الأسهم

أسهم
أسهم
وكالات

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، ليلة الاثنين، إذ يراقب المستثمرون مخاطر سوق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.

انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 24 نقطة، أي بنسبة 0.05%. 

كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.05%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.03%.

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة الإثنين بدعم من الارتفاعات القوية لسهمي Apple وNvidia على الرغم من تشكيك بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي في الحاجة إلى مزيد من تخفيضات معدلات الفائدة.

في ختام جلسة الاثنين، ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.14% أي ما يعادل 66 نقطة ليغلق فوق مستويات 46380 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% ليغلق فوق مستويات 22700 نقطة لأول مرة في تاريخه.

كما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.4% ليسجل ثالث إغلاق قياسي على التوالي.

وصرح كل من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، ورئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في تصريحات منفصلة، ​​بأنه على الرغم من أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الذي أجراه المركزي في اجتماع الأسبوع الماضي كان مناسباً لإدارة مخاطر ارتفاع البطالة، إلا أن خفض التضخم لا يزال يمثل الأولوية.

كما أثارت رسوم التأشيرات الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على العمال الأجانب، والتي قوبلت بإدانة واسعة النطاق من قِبل المديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا وغيرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قلق بعض المستثمرين.

قفز سهم Nvidia بنسبة 3.9% في جلسة الإثنين مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً بعد إعلانها عن استثمار 100 مليار دولار في OpenAI.

وأعلنت الشركتان عن شراكة استراتيجية لنشر 10 غيغاواط من أنظمة Nvidia، وأن أول غيغاواط من أنظمة NVIDIA سيتم نشرها في عام 2026 .

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

رسوم عقود ترامب التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

محمد صلاح

والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الاهلي

اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي برونو .. أحمد حسن يكشف

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

ترشيحاتنا

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

بالصور

فريدة فهمي في ضيافة درية شرف الدين .. الخميس

فريدة فهمي
فريدة فهمي
فريدة فهمي

لا تتبع الترندات.. 10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

ليلى أحمد زاهر تستلم جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

نيسان تتفوق على تسلا بنظام الذكاء الاصطناعي ProPilot الجديد

نيسان ProPILOT
نيسان ProPILOT
نيسان ProPILOT

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد