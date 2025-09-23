الحجر الزراعي يعلن نجاحه في فتح عدة أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

تلقي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق تقريرا من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري، حول انتهاء مفاوضات الحجر الزراعي المصري مع نظرائه من عدة دول بشأن فتح الأسواق أمام صادرات مصر الزراعية.

وأوضح المنسي أنه لأول مرة ومن خلال تكوين خلية عمل من الحجر الزراعي نجح الحجر الزراعي المصري في فتح السوق الفلبيني أمام صادرات مصر من البصل والثوم الطازج في وقت قياسي بالتنسيق مع السفارة المصرية في مانيلا .

كما أشار المنسي إلي الجهود المبذولة من الحجر الزراعي في المفاوضات مع المكسيك حيث تم إنهاء فتح السوق المكسيكي أمام صادرات مصر من الكركديه عقب مفاوضات استمرت عدة سنوات و عقب متابعات الحجر الزراعي المصري قام الجانب المكسيكي بنشر ضوابط الصحة النباتية للاستيراد علي بوابة موقع منظمة التجارة العالمية .

و في نفس الشأن الخاص بفتح الأسواق أكد المنسي تلقي الحجر الزراعي مخاطبة من الجانب الفنزويلي وفيها فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من جميع انواع الموالح بخلاف البرتقال والذي تم نفاذه الي السوق الفنزويلي مؤخرا ،بحيث أصبح السوق الفنزويلي مفتوح أمام صادرات مصر من الموالح وهي البرتقال بأنواعه ، الجريب فروت بألوانه ، الليمون ، الليمون الأضاليا، الماندرين ، التانجرين وغيرها من باقي أصناف الموالح.

وتوجه المنسي بالشكر إلى علاء فاروق علي الدعم والثقة في جهود الحجر الزراعي ، كما قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوجه بالشكر الي مسؤولي الحجر الزراعي المصري علي حرصهم علي تذليل أية عقبات أمام صادرات مصر الزراعية وفتح الأسواق الجديدة بالإضافة إلي الإشادة بجهود فاحصي الحجر الزراعي عبر مختلف الموانىء و مناطق الفحص والإنتاج.