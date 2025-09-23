قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحجر الزراعي يعلن نجاحه في فتح عدة أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
شيماء مجدي

تلقي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق تقريرا من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري، حول انتهاء مفاوضات الحجر الزراعي المصري مع نظرائه من عدة دول بشأن فتح الأسواق أمام صادرات مصر الزراعية.

وأوضح المنسي أنه لأول مرة ومن خلال تكوين خلية عمل من الحجر الزراعي نجح الحجر الزراعي المصري في فتح السوق الفلبيني أمام صادرات مصر من البصل والثوم الطازج في وقت قياسي بالتنسيق مع السفارة المصرية في مانيلا .

كما أشار المنسي إلي الجهود المبذولة من الحجر الزراعي في المفاوضات مع المكسيك حيث تم إنهاء فتح السوق المكسيكي أمام صادرات مصر من الكركديه عقب مفاوضات استمرت عدة سنوات و عقب متابعات الحجر الزراعي المصري قام الجانب المكسيكي بنشر ضوابط الصحة النباتية للاستيراد علي بوابة موقع منظمة التجارة العالمية .

و في نفس الشأن الخاص بفتح الأسواق أكد المنسي تلقي الحجر الزراعي مخاطبة من الجانب الفنزويلي وفيها فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من جميع انواع الموالح بخلاف البرتقال والذي تم نفاذه الي السوق الفنزويلي مؤخرا ،بحيث أصبح السوق الفنزويلي مفتوح أمام صادرات مصر من الموالح وهي البرتقال بأنواعه ، الجريب فروت بألوانه ، الليمون ، الليمون الأضاليا، الماندرين ، التانجرين وغيرها من باقي أصناف الموالح.

وتوجه المنسي بالشكر إلى علاء فاروق علي الدعم والثقة في جهود الحجر الزراعي ، كما قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوجه بالشكر الي مسؤولي الحجر الزراعي المصري علي حرصهم علي تذليل أية عقبات أمام صادرات مصر الزراعية وفتح الأسواق الجديدة بالإضافة إلي الإشادة بجهود فاحصي الحجر الزراعي عبر مختلف الموانىء و مناطق الفحص والإنتاج.

الحجر الزراعي الصادرات الزراعية الزراعة فتح أسواق جديدة الحاصلات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

صلاة الجماعة

هل ترديد الاذكار بعد الصلاة والمصافحة من شروط صحة الصلاة؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الفائزين بالمشروع الوطني للقراءة

أبناء الأزهر يحصدون المراكز الأولى في المشروع الوطني للقراءة

المعاصي

هل ذنوب الخلوات تمنع الزواج ؟

بالصور

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

كتف وكتف.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها
رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها
رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد