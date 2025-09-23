قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عُرف بعلمه واعتداله .. العالم الإسلامي يودع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
وزير التعليم يفتتح مدرسة بالشرقية ويحث التلاميذ على الحضور والاجتهاد
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
أخبار البلد

الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. يزيد إسرائيل عزلة ويضع حكومتها في خطر

نتنياهو وسموتريتش
نتنياهو وسموتريتش
الديب أبوعلي

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن الاعترافات الدولية التي شهدتها الأمم المتحدة بالأمس لصالح الدولة الفلسطينية تعد لحظة فارقة في مسار القضية الفلسطينية، وانتصارا سياسيا ومعنويا يفتح آفاقا جديدة أمام الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل اعترافا دوليا بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس الشرقية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الدعم العالمي لحقوقهم التاريخية.

وأوضح فرحات، أن هذه الاعترافات ليست مجرد مواقف رمزية، بل تحمل دلالات سياسية وقانونية مهمة، فهي تمنح فلسطين مزيدا من الشرعية الدولية وتوسع من قدرتها على الانخراط في المنظمات والهيئات الأممية، كما تمنحها قوة دفع في اللجوء للمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وهذه التطورات تضع إسرائيل أمام تحديات حقيقية، إذ تكشف ممارساتها العدوانية وتعزز من عزلتها على الساحة الدولية، في وقت يتزايد فيه التعاطف مع معاناة الفلسطينيين حول العالم.

وأشار إلى أن هذا التحول لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة لجهود دبلوماسية متواصلة لعبت فيها مصر والدول العربية دورا محوريا في إعادة وضع القضية الفلسطينية على صدارة الأجندة الدولية ونجحت القاهرة علي وجه الخصوص في توظيف ثقلها السياسي وعلاقاتها المتوازنة مع القوى الكبرى لتثبيت مرجعية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد فرحات، أن الشعب الفلسطيني يحقق اليوم مكاسب سياسية غير مسبوقة يجب البناء عليها، عبر تنسيق عربي ودولي يضمن تحويل الاعترافات إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم كاملة كما شدد على أهمية أن تستثمر القيادة الفلسطينية هذا الزخم في تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية، باعتبارها شرطا أساسيا لتحويل الدعم الدولي إلى إنجازات ملموسة على الأرض.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الاعترافات الأخيرة ليست فقط انتصارا للحق الفلسطيني، وإنما هي أيضا رسالة أمل لكل الشعوب الحرة بأن العدالة قد تتأخر لكنها لا تغيب، وأن العالم بات أكثر وعيا بأن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

الأمم المتحدة القضية الفلسطينية فلسطين الاحتلال إسرائيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

صلاة الجماعة

هل ترديد الاذكار بعد الصلاة والمصافحة من شروط صحة الصلاة؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الفائزين بالمشروع الوطني للقراءة

أبناء الأزهر يحصدون المراكز الأولى في المشروع الوطني للقراءة

المعاصي

هل ذنوب الخلوات تمنع الزواج ؟

بالصور

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

