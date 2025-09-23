القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

تصدر المطرب مسلم وزوجته السابقة يارا تامر ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل ، وذلك بعد أن أعلن انفصاله عن زوجته.

وبدأت القصة، بعدما وجهت يارا تامر، زوجة الفنان مسلم، رسالة حادة لشقيقة زوجها؛ بعد الإساءة لها.

وقالت يارا تامر، في فيديو عبر حسابها على “فيس بوك”: “مسلم ممكن يطلقني؛ عشان حالف عليا ما أطلعش أتكلم، بس أنا مش فارقلي إني أتطلَّق، كل اللي فارقلي إن حد يتكلم عليا كده، وأنا معايا كل حاجة تخلي الناس تشوفها وحشة ومش راضية أطلعها، بس مفيش تربية، هي عندها مرض اسمه يارا تامر”.

وتابعت: “أنا كنت منزلة فيديو بقول لجوزي فيه إيه رأيك في الأكل؟، قالي: جميل، يمكن أحلى من اللي ماما بتعمله، هي ما سكتتش، وبعدين طلعت قالت: إزاي يقول على ماما كده؟، وتشتمني وتشتم أخوها، تقولي عليه مش راجل، وبتتكلم عني وعن شرفي”.



أول تعليق من يارا تامر على الطلاق

وكتبت يارا عبر حسابها على فيسبوك: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منكم وأنا عارفة اني مكنتش المفروض أطلع أتكلم بس أنا معنديش حاجة أغلى من كرامتي، وشرفي قدام الناس وأنا اهو بعدت يمكن ترتاحوا وتسيبوني في حالي”.

وتابعت: “للعلم من يوم ما اتجوزت مسلم كانت هيا دي مشاكلنا غير كدة مكنش في أي مشاكل وعمره ما زعلني وكان دايما واقف في ضهري بس انا اتظلمت كتير ومش مسامحة”.