مدير تعليم جنوب سيناء: لا عجز في المعلمين ومكتبي مفتوح لأولياء الأمور

قال عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء،: إنه لا يوجد عجز في معلمي المواد الأساسية، جاء ذلك خلال كلمته بطابور الصباح بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بطور سيناء.

​ورحب مدير المديرية بطلاب الصف الأول الثانوي في مرحلتهم الجديدة، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا اختياري وليس إجباريًا. وأوضح عتلم أن مكتبه مفتوح لجميع أولياء الأمور للإجابة على استفساراتهم حول نظام .

​وتفقد مدير المديرية الفصول الدراسية، وأجرى حوارًا مفتوحًا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام البكالوريا، وقد كان في استقباله أثناء زيارته للمدرسة فتحي شحاته، مدير المدرسة.

​وفي ختام الزيارة، هنأ مدير المديرية المعلمين والطلاب بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح بمزيد من العمل والاجتهاد.