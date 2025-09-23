محافظ المنوفية يتابع معدلات تسليم مشروعات حياة كريمة بأشمون والشهداء

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع لمتابعة نسب إنجاز تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء ، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، ممثلي دار الهندسة ، مدير عام مشروع المواقف ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ممثلي الحماية المدنية ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، المستشار الهندسي ، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام .

حيث تم استعراض الموقف الحالي لإستلام 15 سوق حضاري و 10 مواقف نموذجية و 7 نقاط إطفاء بمركز أشمون ، وكذا 7 أسواق حضارية و 2 موقف نموذجي و 3 نقاط إطفاء بمركز الشهداء ، بالإضافة إلى خطط المعاينات علي الطبيعة لتلافي الملاحظات بها تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة.

وخلال الإجتماع كلف محافظ المنوفية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والمستشار الهندسي بإعداد تصور لتنفيذ نموذج موحد بكافة باكيات الأسواق الحضارية بمركزي أشمون والشهداء والعرض عليه ، موجهاً بضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتكثيف المتابعات الميدانية لنهو وتسليم تلك المشروعات تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري .