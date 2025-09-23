قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: التاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتصار تاريخي.. الإدارية العليا تؤكد أحقية العلوم الصحية في البكالوريوس

أحمد السيد الدبيكي النقيب العام للعلوم الصحية
أحمد السيد الدبيكي النقيب العام للعلوم الصحية
الديب أبوعلي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، و​في انتصار تاريخي لأبناء العلوم الصحية، حكما نهائيا غير قابل للطعن، برفض الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم السابق، الذي أنصف النقابة العامة للعلوم الصحية، وهذا القرار يؤكد بشكل قاطع، أحقية خريجي الدراسات التكميلية بالمعاهد الفنية الصحية، في الحصول على درجة "بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية".

​وصرح أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أنه تم رفض الطعن المقدم من الدولة على القضية _66231) لسنة 71 قضائية، حيث يلغي بشكل نهائي القرار الوزاري رقم (506) لسنة 2017، والصادر من وزيرا الصحة والتعليم العالي، ويهدف لتغيير مسمى المؤهل للخريجين إلى "بكالوريوس تقني"، مما تسبب في أزمة مهنية وأكاديمية لأبناء النقابة.

​وواصل نقيب العلوم الصحية، أن هذا الحكم الحاسم، يضع نهاية لمعركة قضائية استمرت 8 سنوات، وتتويج لجهودنا المتواصلة، وهو حكما نهائيا لا رجعة فيه، واعتراف رسمي بجهود خريجينا وتفانيهم، وبأن مناهجهم الدراسية، تساوي مثيلاتها في كليات العلوم الصحية التطبيقية، بناء على تقرير الخبراء الموجه للمحكمة والصادر من المجلس الأعلى للجامعات، بتوقيع لجنة من 3 أساتذة متخصصين بحثوا وراجعوا المناهج وأقروا بالمساواة.

وأضاف الدبيكي، أن هذا الحكم يمنح النقابة الآن الصلاحية الكاملة، لتنفيذ مكتسبات هذا الحكم على أرض الواقع، والبدء في الإجراءات اللازمة لضمان حصول الخريجين على حقوقهم كاملة دون أي انتقاص.

ودعت النقابة جميع أبنائها إلى التكاتف والوقوف خلفها، لضمان استكمال المسار الصحيح، وتنفيذ هذا الحكم التاريخي، الذي سيعزز من مكانتهم المهنية، ويضمن لهم حقوقهم الوظيفية والاجتماعية.

المحكمة الإدارية العليا العلوم الصحية الحكومة النقابة العامة للعلوم الصحية الدراسات التكميلية بالمعاهد الفنية الصحية المعاهد الفنية الصحية بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء العصمة من المعاصي والآثام.. كلمات مكتوبة تقيك من تقلبات الأمور

مفتي الجمهورية

أول صفحة دينية بلغة الإشارة.. دار الإفتاء تخاطب ذوي الهمم على السوشيال ميديا

محافظ دمياط يزور مستشفى الأزهر

محافظ دمياط يزور مستشفى الأزهر ويشيد بجهودها في تطوير الخدمات الصحية.. صور

بالصور

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
ادوية الحمل
ادوية الحمل

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة

فيديو

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد