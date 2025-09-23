قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مينا ماهر عن مباراة الزمالك: اليوم يلعب متصدر الدوري

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مينا ماهر منشوراً بشأن نادي الزمالك ومباراته أمام نادي الجونة.

وكتب مينا ماهر، عبر فيسبوك : "اليوم يلعب متصدر الدوري".

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مع نظيره الجونة في الثامنة من مساء اليوم،  على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لمواصلة انتصاراته وتأكيد صدارته لجدول الترتيب، بعدما حقق الفوز على المصري والإسماعيلي في الجولتين السابقتين.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قمة جدول الدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، مقابل خسارة واحدة.

وفاز على سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصري، والإسماعيلي، بينما تعادل مع المقاولون العرب وخسر أمام وادي دجلة.

وحرص المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تجهيز لاعبيه بشكل خاص لهذه المواجهة، حيث شدد على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الجونة واستغلال الفرص الهجومية بأفضل شكل ممكن.

كما عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسات فنية بالفيديو لدراسة منافسه، والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ومن المتوقع أن يجري البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعديلات على تشكيل الفريق، في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الزمالك، حيث يفتقد خدمات كل من محمود بنتايك، خوان الفينا بيزيرا، محمد شحاتة، أحمد ربيع، عمر جابر، ومحمود حمدي الونش.

في المقابل، يدخل الجونة المباراة برصيد 7 نقاط في المركز السادس عشر، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر مواجهة واحدة. وحقق الفريق الساحلي فوزه الوحيد على كهرباء الإسماعيلية في الجولة الافتتاحية، فيما تعادل مع غزل المحلة وإنبي سلبيًا، ثم أمام زد بهدف لمثله، قبل أن يخسر من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

ويأمل مصطفى بيبو، المدير الفني للجونة، في استغلال غيابات الزمالك ومباغتته، من أجل تحقيق انتصار ثمين يقفز به عدة مراكز في جدول الترتيب، خاصة في ظل نشوة المنافس بسلسلة انتصاراته الأخيرة.

البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك سيفقد خدمات الونش وبن تايك وعمر جابر وشحاته وخوان بيزيرا في اللقاء لكن الفريق يمتلك البدلاء المتعطشين للفرصة وإثبات ذاتهم في هذه المباراة.

انتصار وحيد

حقق فريق الجونة منذ بداية الدوري الممتاز  انتصار وحيد هزيل أمام الصاعد حديثاً فريق كهرباء الاسماعيلية.
ثم تعادل فريق الجونة أمام غزل المحلة وانبي وبتروجيت وزد وخسر مباراة امام حرس الحدود. استقبلت شباك فريق الجونة 4 أهداف ويعتبر ثامن أقوى دفاع من أصل 21.
كما سجل فريق الجونة منذ بداية الدوري الممتاز 4 أهداف فقط في 6 مباريات ويحتل المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري المصري.
يتسم أسلوب أداء فريق الجونة بالتكتل الدفاعي ويعتمد علي اسلوب التحولات العكسية واستغلال سرعات الاجانب والكرات الثابتة 
 

الزمالك الاهلي الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

البرتغالي رافائيل لياو

لياو يكشف سر رفضه الإنتر وتفضيله ميلان: "مالديني حسم كل شيء"

الاهلي

عمر الدردير يتوقع نتائج مباريات الدوري اليوم

الاهلي

ناقد رياضي يثير الجدل بشأن مباراة بيراميدز وأهلي جدة.. تفاصيل

بالصور

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد