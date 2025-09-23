مينا ماهر عن مباراة الزمالك: اليوم يلعب متصدر الدوري

شارك الإعلامي مينا ماهر منشوراً بشأن نادي الزمالك ومباراته أمام نادي الجونة.

وكتب مينا ماهر، عبر فيسبوك : "اليوم يلعب متصدر الدوري".

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مع نظيره الجونة في الثامنة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لمواصلة انتصاراته وتأكيد صدارته لجدول الترتيب، بعدما حقق الفوز على المصري والإسماعيلي في الجولتين السابقتين.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قمة جدول الدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، مقابل خسارة واحدة.

وفاز على سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصري، والإسماعيلي، بينما تعادل مع المقاولون العرب وخسر أمام وادي دجلة.

وحرص المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تجهيز لاعبيه بشكل خاص لهذه المواجهة، حيث شدد على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الجونة واستغلال الفرص الهجومية بأفضل شكل ممكن.

كما عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسات فنية بالفيديو لدراسة منافسه، والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ومن المتوقع أن يجري البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعديلات على تشكيل الفريق، في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الزمالك، حيث يفتقد خدمات كل من محمود بنتايك، خوان الفينا بيزيرا، محمد شحاتة، أحمد ربيع، عمر جابر، ومحمود حمدي الونش.

في المقابل، يدخل الجونة المباراة برصيد 7 نقاط في المركز السادس عشر، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر مواجهة واحدة. وحقق الفريق الساحلي فوزه الوحيد على كهرباء الإسماعيلية في الجولة الافتتاحية، فيما تعادل مع غزل المحلة وإنبي سلبيًا، ثم أمام زد بهدف لمثله، قبل أن يخسر من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

ويأمل مصطفى بيبو، المدير الفني للجونة، في استغلال غيابات الزمالك ومباغتته، من أجل تحقيق انتصار ثمين يقفز به عدة مراكز في جدول الترتيب، خاصة في ظل نشوة المنافس بسلسلة انتصاراته الأخيرة.

البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك سيفقد خدمات الونش وبن تايك وعمر جابر وشحاته وخوان بيزيرا في اللقاء لكن الفريق يمتلك البدلاء المتعطشين للفرصة وإثبات ذاتهم في هذه المباراة.

انتصار وحيد

حقق فريق الجونة منذ بداية الدوري الممتاز انتصار وحيد هزيل أمام الصاعد حديثاً فريق كهرباء الاسماعيلية.

ثم تعادل فريق الجونة أمام غزل المحلة وانبي وبتروجيت وزد وخسر مباراة امام حرس الحدود. استقبلت شباك فريق الجونة 4 أهداف ويعتبر ثامن أقوى دفاع من أصل 21.

كما سجل فريق الجونة منذ بداية الدوري الممتاز 4 أهداف فقط في 6 مباريات ويحتل المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري المصري.

يتسم أسلوب أداء فريق الجونة بالتكتل الدفاعي ويعتمد علي اسلوب التحولات العكسية واستغلال سرعات الاجانب والكرات الثابتة

