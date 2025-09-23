قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. تقديم بيانات خاطئة لتمويل المشروعات يعرضك لهذه العقوبات

حبس
حبس
أميرة خلف

تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، عدة ضوابط واستراطات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأقر القانون عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه تقديم معلومات خاطئة بغرض الحصول على المزايا المقررة قانونا لتمويل المشروعات.


ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:


- الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.

وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (١ ، ٢) من المادة (٩٢) من هذا القانون.

 

قانون المشروعات المتوسطة حبس غرامة عقوبات تمويل المشروعات

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

