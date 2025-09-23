المهيري: إسرائيل مزقت مبادئ العمل الإنساني للأمم المتحدة في غزة

طالب رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب هشام فاروق المهيري، أحرار العالم من أبناء الطبقة العاملة بالتكاتف والتلاحم من أجل الصغوط على وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المشاركة في عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مناسب إلى كافة سكان مناطق غزة.

جاء ذلك على هامش فعاليات ختام مؤتمر اتحاد النقابات العالمي بالعاصمة القبرصية" نيقوسيا" بمشاركة وفود عمالية من 90 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وقال المهيري، إنه على المجتمع الدولى أن يتحمل مسؤولياته أمام تسليم كميات كافية من الوقود والإمدادات الطبية تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وطالب رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب، الأمم المتحدة بحماية أكثر من مليوني مدني فلسطيني في غزة يعيشون تحت نيران الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وذلك عن طريق الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدا أن ارتكاب العدو المحتل لجرائم الإباده خارجة تماما عن سياق الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والاستقلال.

ودعا رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب إلى حماية العاملين في مجال المساعدات والمرافق الإنسانية واحترام مبادئ العمل الإنساني التشغيلي.

وجدد تأييده للقرارات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزه والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ورفضه التهجير القسرى وإقامة دولة فلسطين على ترابها الوطني وعاصمتها القدس.