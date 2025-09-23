عشان تحمي طفلك.. 5 كبسولات للوقاية من الأمراض التنفسية

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، أهمية اتباع مجموعة من الإرشادات الصحية البسيطة – التي وصفها بـ"الكبسولات الخمس" – لضمان حماية الأطفال من الأمراض التنفسية المنتشرة، خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء وزيادة معدلات الإصابة بالفيروسات الموسمية.

وقال الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، في برنامج بلدنا اليوم ، إن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على الأطفال، بل تمتد فائدتها أيضًا إلى كبار السن والمحيطين بهم.

الغذاء البروتيني.. والابتعاد عن السكريات والوجبات السريعة

أولى "الكبسولات"، بحسب الحداد، هي ضرورة الاعتماد على نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات، والابتعاد عن المواد الحافظة والسكريات العالية والأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة، والتي تضعف مناعة الأطفال وتؤثر سلبًا على صحتهم.

طبق السلطة والمكسرات وفيتامين C في كل وجبة

وشدد على أهمية أن تحتوي كل وجبة على طبق سلطة متنوع، وثمار الفاكهة الغنية بفيتامين C، بالإضافة إلى تناول حفنة من المكسرات التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الداعمة للمناعة.

ممارسة الرياضة والنوم في التوقيت المناسب

من بين الركائز التي لا تقل أهمية، دعا الحداد إلى تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة بانتظام، إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً في توقيت مناسب، وهو ما يسهم في تقوية الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى.

الابتعاد عن التدخين والتوتر

وأوضح الحداد أن الأطفال يجب أن يُبعدوا عن أجواء التدخين السلبي، والذي يؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي ويزيد من فرص الإصابة بالأمراض، مؤكدًا كذلك أن الاستقرار النفسي وتجنب التوتر عوامل أساسية لسلامة المناعة.

لقاح الإنفلونزا السنوي ضرورة وقائية

أوصى الحداد بأهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة للأطفال في سن المدرسة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أنه أحد الحلول العلمية الفعالة لتقليل مضاعفات الأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء.

وأكد الدكتور أمجد الحداد أن الوقاية لا تبدأ بالدواء، بل بنمط الحياة الصحي داخل المنزل، داعيًا الأسر المصرية إلى اتباع هذه "الكبسولات الخمس" لحماية أطفالهم ومجتمعهم من موجات الأمراض الموسمية، وبناء جيل أكثر وعيًا ومناعة.