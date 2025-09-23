رئيس الكونغو الديمقراطية يبحث مع المبعوث الأمريكي متابعة اتفاق السلام الموقع بواشنطن

بحث رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشئون أفريقيا مسعد بولس، آليات متابعة اتفاق السلام الموقع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن يوم 27 بحيونيو الماضي.



أوردت ذلك الرئاسة التوجولية في موقعها على الانترنت، مشيرة الى ان بولس جدد التزام الولايات المتحدة بدعم جهود كينشاسا لإرساء سلام دائم في شرق الكونغو الديمقراطية، الذي يشهد نزاعا مسلحا منذ سنوات. كما تناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع التأكيد على الإرادة المشتركة لتفعيلها قريبا، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى الكونغو الديمقراطية.



يذكر أن الاتفاق، الذي تم توقيعه تحت رعاية واشنطن، يهدف إلى إنهاء النزاع الدائر في شرق الكونغو الديمقراطية. وقد رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق آنذاك، واصفا إياه بأنه "بداية فصل جديد من الأمل والسلام والازدهار" للمنطقة.

