رياضة

أول تعليق من تامر عبدالحميد على أنباء شطب عضويته بنادي الزمالك

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
علا محمد

رد تامر عبدالحميد، لاعب الزمالك السابق، على أنباء إيقافه وتحويله للتحقيق والتهديد بشطبه عقب ما بدر منه تجاه القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وقال تامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مجلس لبيب علشان اتكلمت وكشفت للناس الحقيقة في أرض أكتوبر وإحالتهم للتحقيق، وأوضحت مسؤلياتهم الكاملة بحكم القوانين واللوائح وإنهم مسؤولين عن سحب أرض أكتوبر، وإنهم محالين للتحقيق ببلاغ رسمي".

وأضاف: "وده أمر واقع مصر كلها عرفته، وإنه لم يتم عرض أمر الأرض على الجمعية العمومية بأمانة وزي ما أوردوه بمجلس الإدارة على هيئة جمعية عمومية".

وتابع: "وإللي كتب دا الجهة المركزية نفسها إللي هي وزارة الشباب والرياضة وأن ده تعدي على إرادة الجمعية العمومية، وبدل ما يردوا عليا بالمستندات".

وواصل: "بيتم إيقافي في محاولة لتخويفي وإسكاتي، رغما عن إن دي مهنتي كإعلامي رياضي ومش دوري إني اسقف لهم فقط، لا آسف، إللي يستحق الإشادة هقوله وإللي يستحق اللوم والنقد والهجوم هعمله وإللي بيكون واثق من نفسه عمره ما تزعله الصراحة”.

واختتم: "الزمالك مش عزبة والدولة فيها قانون، وهياخد مجراه إن شاء الله، وأنا مكمل في طريقي وسكتي أكثر من الأول، وانتظروا المزيد من الأخبار والمستندات والفيديوهات واللي هاتكشف لمصر الحقيقية”.

تامر عبدالحميد الزمالك

