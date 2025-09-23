قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
رياضة

وزير الشباب: بروتوكول تعاون مع "الرقابة على الصادرات والواردات لحماية المستهلك الرياضي

أ ش أ

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن توقيع الوزارة بروتوكول مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لحماية المستهلك الرياضي ودعم السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، مشيراً إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يعكس حرص الدولة على تطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة في مختلف المجالات.


جاء ذلك خلال حضور الوزير اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس عصام محمود النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


ويهدف البروتوكول إلى إجراء الاختبارات المعملية اللازمة للسلع والمنتجات الرياضية المستوردة أو المصنعة محلياً، بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والدولية، والحفاظ على صحة وسلامة شباب مصر من ممارسي الأنشطة الرياضية.


وقال وزير الشباب والرياضة: "إن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان جودة المنتجات الرياضية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية بما يحافظ على صحة وسلامة شباب مصر من الممارسين للأنشطة الرياضية".


وأضاف أن التعاون مع الهيئة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً، بما يسهم في توفير أدوات ومستلزمات رياضية آمنة وموثوقة، تدعم ممارسة الرياضة وفق أعلى معايير الجودة.


وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم في خدمة المجتمع، وحماية السوق المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تضع نصب أعينها دائماً مصلحة الشباب والرياضيين، وتعمل على توفير بيئة آمنة لممارسة مختلف الأنشطة.


ن جانبه، أوضح المهندس عصام النجار أن الهيئة ستوفر أحدث معامل الفحص والتحليل بما يضمن إجراء الاختبارات المعملية وفقاً للمعايير الدولية، وإصدار شهادات المطابقة المعتمدة، بما يساهم في تعزيز الثقة بالمنتجات الرياضية المتداولة في السوق المصري.

