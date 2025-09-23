وزيرة التنمية المحلية والقائم بالبيئة تشدد على حماية كنوز دهب الطبيعية.. الشعاب المرجانية في مرمى الرقابة

​شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على ضرورة إحكام الرقابة على الأنشطة السياحية في محمية أبو جالوم ومنطقة البلو هول بمدينة دهب، بهدف حماية كنوزها الطبيعية. خلال جولة تفقدية لمحافظة جنوب سيناء، أكدت الوزيرة أن تطبيق الاشتراطات البيئية وضبط حركة دخول الزوار أمر حتمي للحفاظ على الثروات القومية، وخاصة الشعاب المرجانية.

​وخلال الجولة، وجهت عوض بضرورة تواجد قوارب ولنشات المحمية لمراقبة وحماية منطقة الشعاب المرجانية من أي سلوكيات غير مسؤولة. كما شددت على أهمية التواجد المستمر للباحثين داخل المحمية لتوعية الزوار بأهمية الحفاظ على الموارد البيولوجية.

​وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على ضرورة الاهتمام بنظافة المحمية، والتخلص من المخلفات البلاستيكية، مع تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات. ووجهت بتنسيق الجهود بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة جنوب سيناء لإعداد دراسة شاملة لحل مشكلة القمامة في مدينة دهب، بالإضافة إلى تفعيل نظام "حراس المحمية" بالتعاون مع المجتمع المحلي.

​خلال لقائها بالعاملين والمجتمع المحلي، استمعت الدكتورة منال عوض إلى التحديات التي تواجههم، مؤكدة على ضرورة إشراكهم في جهود التطوير وحماية الموارد الطبيعية. ووجهت بسرعة إعداد خطة متكاملة لتطوير المنطقة بما يتناسب مع قيمتها البيئية والسياحية العالمية.

​من جانبه، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمام الدولة بصون الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، بما يضمن استدامة النشاط السياحي في المنطقة، ويعزز مكانة جنوب سيناء كوجهة عالمية البيئية.