قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: التاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزيرة التنمية المحلية والقائم بالبيئة تشدد على حماية كنوز دهب الطبيعية.. الشعاب المرجانية في مرمى الرقابة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

​شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على ضرورة إحكام الرقابة على الأنشطة السياحية في محمية أبو جالوم ومنطقة البلو هول بمدينة دهب، بهدف حماية كنوزها الطبيعية. خلال جولة تفقدية لمحافظة جنوب سيناء، أكدت الوزيرة أن تطبيق الاشتراطات البيئية وضبط حركة دخول الزوار أمر حتمي للحفاظ على الثروات القومية، وخاصة الشعاب المرجانية.
​وخلال الجولة، وجهت عوض بضرورة تواجد قوارب ولنشات المحمية لمراقبة وحماية منطقة الشعاب المرجانية من أي سلوكيات غير مسؤولة. كما شددت على أهمية التواجد المستمر للباحثين داخل المحمية لتوعية الزوار بأهمية الحفاظ على الموارد البيولوجية.
​وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على ضرورة الاهتمام بنظافة المحمية، والتخلص من المخلفات البلاستيكية، مع تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات. ووجهت بتنسيق الجهود بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة جنوب سيناء لإعداد دراسة شاملة لحل مشكلة القمامة في مدينة دهب، بالإضافة إلى تفعيل نظام "حراس المحمية" بالتعاون مع المجتمع المحلي.
​خلال لقائها بالعاملين والمجتمع المحلي، استمعت الدكتورة منال عوض إلى التحديات التي تواجههم، مؤكدة على ضرورة إشراكهم في جهود التطوير وحماية الموارد الطبيعية. ووجهت بسرعة إعداد خطة متكاملة لتطوير المنطقة بما يتناسب مع قيمتها البيئية والسياحية العالمية.
​من جانبه، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمام الدولة بصون الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، بما يضمن استدامة النشاط السياحي في المنطقة، ويعزز مكانة جنوب سيناء كوجهة عالمية البيئية.

جنوب سيناء البيئة منال عوض دهب كنوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

محكمة

أوهمه بشراء سلاح .. الإعدام لـ عامل قتل شابا للاستيلاء على أمواله بأسيوط

تعدى على طالبة

فيديوهات لعاملات نظافة ومدرسات.. مفاجأة في واقعة مدير المدرسة المتحر.ش بطالبة بشبين القناطر

المعلم

طالب يتعدى على معلم داخل مدرسة بالقليوبية.. والتعليم: جارى التحقيق

بالصور

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
ادوية الحمل
ادوية الحمل

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة

فيديو

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد