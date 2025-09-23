المؤتمر: الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين انتصار تاريخي للحقوق المشروعة

قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب إن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين تمثل انتصارا تاريخيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حقوق الشعب الفلسطيني

وأشاد مرشد في تصريحات له بالإجماع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني خلال مؤتمر حل الدولتين بالامم المتحدة، لافتا إلى أهمية الاعتراف الفرنسي والبريطاني بالدولة الفلسطينية ويجب البناء على هذه الخطوات من أجل وضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ولفت مرشد إلى ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بذلت جهودا مضنية وسريعة لمواجهة المخطط الاسرائيلي التهجير ووضع خطوط حمراء لمنع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ان الدولة المصرية نجحت في تغيير بعض المواقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الدور المصري الثابت في مساندة الحقوق الفلسطينية يجسد التزام القاهرة الاستراتيجي والقومي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، وأن أي تسوية عادلة لن تتحقق إلا عبر الاعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية.