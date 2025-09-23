قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
المؤتمر: الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين انتصار تاريخي للحقوق المشروعة

الدكتور مجدي مرشد
حسن رضوان

قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب إن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين تمثل انتصارا تاريخيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حقوق الشعب الفلسطيني

وأشاد مرشد في تصريحات له بالإجماع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني خلال مؤتمر حل الدولتين بالامم المتحدة، لافتا إلى أهمية الاعتراف الفرنسي والبريطاني بالدولة الفلسطينية ويجب البناء على هذه الخطوات من أجل وضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ولفت مرشد إلى ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بذلت جهودا مضنية وسريعة لمواجهة المخطط الاسرائيلي التهجير ووضع خطوط حمراء لمنع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ان الدولة المصرية نجحت في تغيير بعض المواقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح  أن الدور المصري الثابت في مساندة الحقوق الفلسطينية يجسد التزام القاهرة الاستراتيجي والقومي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، وأن أي تسوية عادلة لن تتحقق إلا عبر الاعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية.

