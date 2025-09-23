المستشارة أمل عمار تشهد فعاليات الحفل الختامي لمشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي

شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، اليوم، فعاليات الحفل الختامي لمشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي OWAP ، وذلك بحضور كل من السيد أولريك شانون سفير كندا لدى مصر ، والأستاذة مي محمود المديرة العامة لادارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس ،والأستاذ بلال حبش نائب محافظ بني سويف، و الأستاذ عماد عبد الحميد مساعد وزير الصناعة للمشاريع التنموية والشؤون المالية ورئيس وحدة المشاريع التنموية، والسيد بول دي جياكومو مدير مشروع بإلينيا الدولية ، والأستاذة انجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار على سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع "فرص المرأة في التصنيع الزراعي"، ذلك المشروع الذي يعكس الالتزام الراسخ بدعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا، وخاصة في قطاع الأعمال التجارية الزراعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة2030، من خلال تعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال، وتوسيع نطاق السياسات والممارسات الداعمة للمساواة بين الجنسين، وتحسين مستوى التجاوب مع احتياجات المرأة في جميع الاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتهاجمهورية مصر العربية.

كما توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى شركاء النجاح الدكتورة نيفين جامع عضوة المجلس القومي للمرأة ووزيرة التجارة والصناعة سابقًا، و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و الأستاذة انجي اليماني ، وكل من وزارات الصناعة ، والتعاون الدولى ، و التضامن الاجتماعى، وسفارة كندا ، و السادة محافظى المنيا وبنى سويف وجهاز تنمية المشروعات،وشركة ألينيا Alinea ، وفريق عمل المجلس القومى للمرأة الكفء، وبخاصة الأستاذة مي محمود المديرة العامة لادارة تنمية مهارات المرأة في المجلس، والذين كان لهم بارز الجهود في هذا المشروع ، وتعاونهم المثمر ودعمهم المستمر، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق ما تم الوصول إليه من إنجازات.

كما قدمت المستشارة أمل عمار عرضاً موجزاً حول جهود المجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع مشروع "فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر (OWAP)"، والذي جاء تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 263 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق بين مصر وكندا في هذا الشأن.



موضحة أن المجلس عمل منذ أربع سنوات على تنفيذ مكون خاص بشركات القطاع الخاص، يقوم على تطبيق الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES)، وهو نموذج وطني فريد يهدف إلى تشجيع بيئة عمل عادلة تدعم تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وقد تم من خلاله التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص في مجالي التصنيع الغذائي والزراعي بمحافظتي المنيا وبني سويف، نتج عنه توقيع اتفاقيات شراكة مع 12 شركة، واستهداف 6 شركات للحصول على الختم، انتهت بمنح شركتي مزارع وبلانت فورم شهادة اعتماد الختم المصري للمساواة بين الجنسين بعد استيفاء المعايير المطلوبة، وتوجت الجهود بشراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية، المظلة التي تضم أكثر من 27 ألف شركة عضو بها ، والتي حصلت بالفعل على الختم المصري للمساواة بين الجنسين، كأول غرفة صناعية تعتمد هذا النموذج الوطني.



وقد انعكس ذلك في تبني سياسات واستراتيجيات عملية داخل الغرفة تعزز المساواة بين الجنسين، وتدعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة، إلى جانب وضع لوائح صارمة لمناهضة التحرش في بيئة العمل.



واستعرضت المستشارة أمل عمار جهود المجلس في دعم المشروع على صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث ساهم المجلس من خلال المشروع في دعم رائدات الأعمال والتعاونيات الإنتاجية بمحافظتي المنيا وبني سويف، حيث نُفذت تدريبات متخصصة في مجالات التصنيع الزراعي والإدارة المالية، ومن أهم الخطوات التي نفذها المجلس هي تكامل الجهود، حيث تم ربط المشروع بتدخلات مشروع آخر مثل مشروع مكافحة الهجرة الغير شرعية مما أتاح لخريجاته الحصول على تمويل تأسيسي ساعدهن على شراء المعدات الضرورية لبدء مشروعاتهن وتطويرها وأسفرت الجهود عن فوز ثلاث مشروعات رائدة بتمويلات ومعدات إنتاجية كبرى، من بينها التعاونية الإنتاجية (ثمرة) ومنح تأسيسية لمشروعات النحل.



كما قام المجلس بإنشاء معرض دائم للمنتجات الغذائية الخاصة بالمستفيدات في بني سويف، تحت رعاية السيد المحافظ وبحضور وفد رفيع المستوى من السفارة الكندية، بهدف دعم التسويق والتشبيك واستدامة الأثر.



وأضافت المستشارة أمل عمار أن تجربة الختم المصري للمساواة بين الجنسين، إلى جانب مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة في إطار هذا التعاون، تؤكد نجاح النهج المتكامل الذي يجمع بين السياسات الوطنية والدعم الدولي والشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما يعزز مكانة المرأة المصرية كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، و هو ما يكرس جهود الدولة نحو بناء مستقبل أكثر عدالة ومساواة، مؤكدة على أن تمكين المرأة سيظل في صدارة الأولويات لتحقيق مستقبل أكثر عدالة وتقدمًا.

كما شاركت المستشارة أمل عمار في تكريم الشركاء من القطاع الخاص لريادتهم في تعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع الأعمال الزراعية في مصر، بما في ذلك الشركات الحائزة على ختم المساواة بين الجنسين ومبادىء تمكين المرأة وقادة التعاونيات ، ورائدات الأعمال، وغرفة الصناعات الغذائية.

وعلى هامش الحفل الختامي للمشروع،تفقدت المستشارة أمل عمار معرض رائدات الأعمال الذى تضمن منتجات السيدات المستفيدات من مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي، حيث أبدت إعجابها بالمنتجات الزراعية المختلفة والتي تنوعت ما بين العسل والحبوب إلى جانب الخامات الزراعية المتنوعة والتي تشمل الأعلاف، كما استمعت المستشارة أمل عمار إلى مراحل الإنتاج المختلفة للمنتجات الزراعية وفقا لمعايير الإنتاج الغذائي السليم .