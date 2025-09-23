قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية: تحويل محيط مسجد السيد البدوي إلى مقصد سياحي وديني متكامل

أ ش أ

أكد محافظ الغربية أشرف الجندي ، اليوم /الثلاثاء/، أن مشروع تطوير محيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا يأتي ضمن خطة متكاملة لاستعادة طابعها التراثي، وتحويلها إلى مقصد ديني وثقافي وسياحي متكامل يعكس الهوية المصرية ويضع المواطن في قلب جهود التنمية.


وقال محافظ الغربية ،خلال جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية في مشروع تطوير محيط مسجد السيد البدوي، إن المشروع الجاري تنفيذه في محيط المسجد يُمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير شامل لقلب مدينة طنطا، من خلال إعادة تنظيم الحركة المرورية، وتنسيق المشهد العام، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة .


وأوضح أن أعمال التطوير تشمل مناطق حيوية مثل حارة الهنود وسوق النحاسين، وتهدف إلى إزالة المظاهر العشوائية وتحقيق سيولة مرورية وتنظيم الأسواق، مشيراً إلى تركيب أكشاك موحدة التصميم تليق بالقيمة الدينية والتاريخية للمنطقة، بما يعيد الرونق الحضاري ويوفر بيئة منظمة للبائعين والأنشطة الخدمية .

وأضاف المحافظ أن الأكشاك الموحدة تأتي كبديل حضاري للباعة الجائلين، وتُسهم في تنظيم الأنشطة التجارية العشوائية، ضمن خطة أشمل لإزالة التعديات، وتجميل الأرصفة، وتجديد البلدورات، وتطوير الأرضيات بما يتماشى مع المعايير الجمالية والهندسية الحديثة، ويحقق بيئة عمرانية لائقة بموقع يُعد من أهم المواقع على خريطة السياحة الدينية في مصر .

وأشار المحافظ إلى أن خطة العمل تشمل أيضاً تطوير شبكات البنية التحتية، وتنفيذ حلول فعالة لصرف مياه الأمطار اعتماداً على الميول الطبيعية، إلى جانب تنسيق كامل للمشهد العمراني في المنطقة المحيطة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وتوحيد واجهات المحال التجارية، بهدف إعادة الاعتبار للمنطقة كواحدة من أهم المناطق ذات الطابع التراثي في وسط الدلتا.

وحرص المحافظ على إزالة أي إشغالات تعيق حركة المواطنين والزائرين، والتحدث معهم بشكل ودي، حيث صافح عددًا من المواطنين واستمع لملاحظاتهم وأفكارهم حول تحسين الخدمات وتسهيل الحركة في المنطقة، مؤكدًا أن المواطنين هم محور جهود التنمية وتحسين جودة الحياة .
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية الدقيقة لكافة الأعمال الجارية، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية دون المساس بجودة التنفيذ أو المعايير الفنية.

ويأتي مشروع تطوير محيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، أحد أبرز المقاصد الدينية والثقافية بمحافظات الدلتا، في إطار توجه الدولة نحو إحياء المناطق التاريخية والتراثية، وتحسين البيئة الحضرية ورفع جودة الحياة للمواطنين .

محافظ الغربية أشرف الجندي مشروع تطوير محيط مسجد السيد البدوي مدينة طنطا

