أخبار العالم

أمين عام الناتو: تحركنا بشكل سريع وحازم ضد انتهاكات روسيا للمجال الجوي الأوروبية

أمين عام الناتو: تحركنا بشكل سريع وحازم ضد انتهاكات روسيا للمجال الجوي الأوروبية
أمين عام الناتو: تحركنا بشكل سريع وحازم ضد انتهاكات روسيا للمجال الجوي الأوروبية
أ ش أ

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن الحلف تحرك “بسرعة وحزم” رداً على سلسلة من الانتهاكات الروسية للأجواء الأوروبية، رافضاً الانتقادات التي تشير إلى أن الناتو غير قادر على مواجهة استفزازات موسكو المتزايدة.


وقال روته ـ في تصريحات صحفية ، وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية ـ : “ لدينا كل أنظمة الدفاع اللازمة لضمان حماية كل شبر من أراضي الحلفاء. وقد أظهرنا ذلك سواء في حالة بولندا أو إستونيا”.


وكان الحلف قد أرسل، الجمعة الماضية، عدة مقاتلات لاعتراض ثلاث طائرات روسية من طراز “ميج-31” دخلت المجال الجوي الإستوني لمدة 12 دقيقة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلقت موسكو طائرات مسيّرة اخترقت أجواء بولندا ورومانيا.


وعقد أعضاء الحلف اجتماعاً طارئاً اليوم، بعد أن فعّلت إستونيا المادة الرابعة من ميثاق الحلف، ما استدعى مشاورات عاجلة بين الحلفاء على خلفية الانتهاكات الروسية الأخيرة للمجال الجوي.
وفي بيان أعقب الاجتماع، أكد سفراء الناتو أنهم “لن تردعهم هذه الأعمال وغيرها من التصرفات غير المسؤولة من جانب روسيا عن التزاماتهم المستمرة بدعم أوكرانيا ، ويجب ألا يساور روسيا أي شك في أن الناتو وحلفاءه سيوظفون، وفقاً للقانون الدولي، كل الأدوات العسكرية وغير العسكرية الضرورية للدفاع عن أنفسهم”.


الاجتماع جاء أيضاً بعد رصد طائرات مسيّرة في أجواء النرويج والدنمارك ، مساء أمس الاثنين ، ما دفع سلطات الطيران إلى إغلاق مطاري أوسلو وكوبنهاجن مؤقتاً ، وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، أنها “لا تستبعد” تورط روسيا في الحادث، وهو ما نفاه الكرملين.


ورداً على اختراق الطائرات المسيّرة الروسية لأجواء بولندا، أعلن الأمين العام للحلف مارك روته إطلاق مهمة “الحارس الشرقي” لتعزيز الدفاعات على الجناح الشرقي للناتو.

