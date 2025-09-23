حبس تاجرى مخدرات غسلا 65 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق حبس تجاري مخدرات لقيامهما بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة 4 أيام.

قامت الأجهزة بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمان بالإسكندرية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات).





قدرت تلك الممتلكات بـ (65) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .